最歡樂的生活美食展　4/4夢時代登場

為迎接即將到來的四天連假，「2024統一集團生活美學館」4月4日到4月7日將於高雄夢時代8F時代會館登場。今年的規模再進化，一口氣集結了27個統一集團旗下大家最熟悉親切的生活美食品牌，祭出各種獨家優惠內容與試吃活動。還有好康再加碼，展場內單筆消費滿99元即可兌換限量好禮、累積消費滿299元還可參加萬元禮券的抽獎活動，天天都會抽出一位幸運兒。
記者陳美嘉／高雄報導
四天展期中，每天早上10點半將提供早鳥美味大放送，「昂舒巴黎現烤可頌」限量免費吃。大小朋友最愛的OPEN小將、雪鈴兔波波也會到現場一起唱跳玩樂，還可以與波堤獅玩抽抽樂挑戰賽；近距離欣賞統一獅Uni-Girls的活力熱舞，與啦啦隊女孩瑟七、斐琪、Maggie、Yuki、Mina一起互動玩遊戲。
展場還推出多款百元美食組合，包含統一麵包有百元福袋、Mister Donut甜甜圈，法式精品烘焙-昂舒巴黎現作酥脆爆餡泡芙、香烤楓糖可頌、超人氣一口迷你泡芙組合等。此外，貝洛邦推出歐式麵包全新品獨家讓觀展民眾搶先嚐。茶裏王打造回甘bar特調多款茶飲，任購兩杯還可抽好禮。酷聖石COLD STONE帶來展場獨家口味單球冰淇淋、冰銅燒的超值特惠價。
CITY PRIMA精品咖啡、CITY TEA現萃茶、霜淇淋、思樂冰、珍珠奶茶指定時段限時買一送一。瑞穗鮮乳、CupiCho巧克力專賣店則是推出必搶的超值優惠組。展場還設有眾多中獎機率百分百的遊戲等你來挑戰。滿漢大餐Gold系列、統一麵小時光麵館、巷口乾麵、好勁道、大補帖，五大非油炸麵品牌祭出優惠大放送，購買任一指定商品即可參加好運轉轉來遊戲，有機會把整箱好麵扛回家。