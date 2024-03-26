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李多慧、林襄「去味全龍襄慧」！樂天女孩總監吐心聲：真的不習慣

▲李多慧（左）、林襄（中）今年轉戰味全龍，讓樂天女孩總監陸筱晴直言「滿不習慣的」，罕見吐出心聲。（圖／陸筱晴IG）
▲李多慧（左）、林襄（中）今年轉戰味全龍，讓樂天女孩總監陸筱晴直言「滿不習慣的」，罕見吐出心聲。（圖／陸筱晴IG）

記者詹鎰睿／綜合報導

前樂天女孩啦啦隊林襄、李多慧兩大女神，先後在今年宣布離隊紛紛跳槽味全龍「小龍女」震撼全台球迷，就連樂天女孩同事都感到錯愕，內心相當不捨。近日，作為樂天女孩舞蹈總監的陸筱晴終於發聲，坦言「那感覺很奇妙」、「真的滿不習慣的」仍願意給予祝福。

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陸筱晴昨（25）日在YouTube頻道分享去味全龍主場觀看熱身賽的Vlog，一談到林襄，陸筱晴的語氣就變得有些低落，「昔日的隊友變今日的對手，那個感覺好奇妙！但是不管怎麼樣，她們有更好的發展，我們都是非常非常祝福的。」

▲（圖／陸筱晴勇奪了此頻道 YouTube）
▲陸筱晴回憶林襄初次跳啦啦隊的模樣，「我只能用慘來形容！」（圖／陸筱晴勇奪了此頻道 YouTube）
在望向對面大跳應援的林襄後，陸筱晴也大方給予讚美，「好厲害喔！她的應援記得好清楚，有練好了，讚讚。」而在休息室，巫苡萱也坦承多多少少有些難過，「她們離開那時候有點感慨，可是今天我們在對面看到她的時候，很怪的心情，還很不習慣。」

陸筱晴也回憶，林襄初次進來樂天女孩的跳舞慘況，「（林襄）剛開始進來就是，只能用慘來形容，如今可以把應援跳得非常上手，很值得掌聲」，談到李多慧，陸筱晴則給予祝福。巫苡萱更以過來人經驗提醒小龍女要更加油，「之前站在多慧旁邊，皮要繃很緊！」陸筱晴認為，這些都是好事，可以帶起整個團隊氛圍。

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▲（圖／陸筱晴勇奪了此頻道 YouTube）
▲▼看到林襄在對面應援，巫苡萱（左起）、十元、陸筱晴都一致認為很不習慣。（圖／陸筱晴勇奪了此頻道 YouTube）
▲（圖／陸筱晴勇奪了此頻道 YouTube）
 

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