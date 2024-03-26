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住一晚2萬元！日本飯店房價飆漲　業者為3因素盼趁旺季「撈一筆」

▲隨著國際旅客回流，日本的旅宿房價大幅飆升。（圖／美聯社／達志影像）
▲隨著國際旅客回流，日本的旅宿房價大幅飆升。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

在新冠肺炎疫情趨緩之下，國內外旅遊熱潮漸漸復甦，日本一直都是我國民眾最愛前往的國家之一，而隨著賞櫻季節到來，日本也迎來了春季旅遊旺季，許多家庭正規劃著日本國內旅遊。但在國際旅客人潮、需求激增，以及清潔費等成本上揚狀況下，當地旅宿業者開始試圖透過抬高單價來彌補疫情期間的虧損，使得不論是旅館還是飯店的房價都大幅飆升。

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根據日媒《東洋經濟》報導，在賞櫻季節到來、校園春季假期展開之下，日本迎來了春季旅遊旺季。不過日本國內飯店的平均客房單價在過去一年中顯著上漲，尤其今年適逢櫻花盛開、春季假期之間。

位於東京都千代田區的「東京皇宮酒店」，今年3至4月的平均客房單價超過10萬日圓（約台幣2萬元），對於一間擁有284間客房的大型飯店來說，這個價格十分罕見。

一名在日本全國各地經營商務飯店的業者透露，東京、京都等地的平均客房單價比去年同期上漲了約50%。隨著2024年入境旅客增加，飯店價格可能會持續上漲。

報導指出，直到新冠疫情大流行結束之後，日本平均客房單價的漲勢才變得較為明顯。像是由共立集團所經營的商務飯店「Dormy Inn」，其今年10至12月平均客房單價預估達到1萬4400日圓（近新台幣3000元），和2019年同期相比上漲35%。

但不僅是商務飯店出現房間單價飆升的狀況，部分高端飯店的房價更是達到前所未有的水平，像是東京大倉飯店一晚未供餐就要價11萬8000日圓（約台幣2萬4000元）；東京柏悅酒店的部分房型價格更是高達19萬8000日圓（約台幣4萬元）一晚。

報導引述專家分析，認為導致飯店房間價格快速飆漲主要受到3大因素影響，包括全球訪日遊客的回流業者轉嫁經營成本以及經營策略的改變。

自從日本在2022年10月放寬邊境管制措施以來，入境旅客回流腳步加快。據日本國家旅遊局發布的《訪日外國遊客統計》顯示，2023年10月的訪日外國人突破251萬人次，超過了新冠疫情前的249萬，且這個現象仍在持續當中。而飯店是透過分析客房入住率和同業的價格來訂定每間客房的價格，隨著入境旅客數量增加，東京、大阪等城市地區入住率上升，價格也跟著攀升。

其次，由於受到新冠肺炎疫情影響，不少飯店為了節省成本而裁減了大量員工，但隨著訪日遊客人數開始回流，反而浮現出人力不足問題，為了招攬人力而改善新進員工薪資待遇；另外水費、電費的上漲以及客房清潔等成本則也反映在房價上。

最後，過去飯店業者過去注重客房可動用率，但在疫情之後，則轉而注重如何透過提高客房單價來增加經營利潤。一名新大谷飯店（ホテルニューオータニ）總經理清水肇先前接受《東洋經濟》採訪時就曾指出，「與其試圖填滿房間，不如在可以出售的日子調升單價來提高盈利能力。」

報導指出，入境旅遊增加和成本上升等外部環境因素不太可能太快消退。在一段時間內，飯店會繼續以利潤為重點進行銷售，因為他們必須償還在疫情期間所背負的貸款，意味著飯店價格暫時還將會持續上漲。

雖然由於日幣貶值的關係，日本旅宿費用上漲，對國際旅客的影響並不大；但對於想要在因日圓狂跌而選擇在國內旅遊的日本民眾來說，也已經讓他們直呼「住不起」，轉而選擇其他休閒活動，例如去主題樂園遊玩或是看電影。

由於近期日本飯店房價上漲很大程度上是因為市場供需緊張影響，而不是體驗價值增加等因素。東洋大學國際觀光學系副教授（准教授）德江順一郎表示，在提升房單價的同時，必須注意如何維持並提升顧客滿意度，包括主打會員住房折扣、或是為會員進行客房升等措施。

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