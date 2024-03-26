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中職開季6隊轉播資訊出爐！統一獅與博斯頻道簽約　懶人包一次看

▲中職六隊轉播資訊懶人包出爐，圖為中信兄弟王威晨。（圖／記者葉政勳攝 ）
▲中職六隊轉播資訊懶人包出爐，圖為中信兄弟王威晨。（圖／記者葉政勳攝 ）

記者吳政紘/綜合報導

2024年中華職棒轉播各隊資訊出爐，統一7-ELEVEN獅今（26）日公布全年度主場賽事轉播權，本週已經完成簽約簽訂，確定由博斯運動頻道取得賽事轉播權益，博斯運動頻道播出平台，包括有線電視、中華電信MOD，而OTT平台包括中華電信Hami、LiTV、四季線上、FainTV歡樂看，均可全年度收看統一獅60場主場賽事，而統一獅底定後，台鋼雄鷹、中信兄弟、味全龍以及富邦悍將的主場轉播也都確定出爐，《NOWnews今日新聞》也幫球迷統整相關資訊。

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網路平台DAZN今年取得中信兄弟、樂天桃猿、台鋼雄鷹主場賽事直播，都在OTT平台轉播。LINE TODAY今年也轉播味全龍、富邦悍將、統一獅主場賽事。

緯來電視網維持中信兄弟、味全龍主場賽事外，統一獅攻佔博斯頻道，加上富邦、統一獅都在MOMOTV轉播，也是六隊轉播新氣象。

除了博斯運動平台可以掌握獅隊主場賽轉播外，統一獅主場賽事亦可在CPBLTV、LINE TODAY及Twitch均可收看。今年獅隊主場與富邦主場未衝突之獅隊主場例行賽，也將會在MOMOTV頻道聯播，讓更多球迷朋友可隨時掌握獅隊主場賽戰況。

▲中職六隊轉播資訊懶人包出爐，圖為高國慶。。（圖／記者陳明安攝 ）
▲中職六隊轉播資訊懶人包出爐，圖為高國慶。。（圖／記者陳明安攝 ）
以下為中職轉播資訊：

有線電視

緯來電視網 ：中信兄弟、味全龍主場

DAZN ：台鋼雄鷹、樂天桃猿主場

博斯頻道 ：統一獅（全主場）

MOMO ：富邦、統一（聯播與富邦未衝突之場次）

▲中信兄弟總教練平野惠一，領軍全新猛象軍團（圖／記者葉政勳攝 ）
▲中信兄弟總教練平野惠一，領軍全新猛象軍團（圖／記者葉政勳攝 ）
中華電信 MOD

愛爾達體育家族：中信兄弟、味全龍、台鋼雄鷹、富邦悍將主場賽事

DAZN ：樂天桃猿主場賽事

博斯頻道：統一獅（全主場）

▲台鋼雄鷹主場轉播出爐！確定由DAZN轉播，還有中職熱身賽。（圖／DAZN提供）
▲台鋼雄鷹主場轉播出爐！確定由DAZN轉播，還有中職熱身賽。（圖／DAZN提供）
網路直播平台：

LINE TODAY（免費）：味全龍、富邦悍將、統一獅

MyVideo （免費）：富邦悍將、統一獅

CPBLTV 

Twitch ：

中信兄弟 https://twitch.tv/brothers_baseball

味全龍 https://twitch.tv/vlsportofficial

台鋼雄鷹 https://twitch.tv/dazntw2

富邦悍將 https://twitch.tv/fubonguardians_official

樂天桃猿 https://twitch.tv/dazntw1

Hami Video ：中信兄弟、味全龍、台鋼雄鷹、富邦悍將、統一獅

歡樂看Fain TV ：味全龍、台鋼雄鷹、富邦悍將、統一獅

ELTA.tv ：中信兄弟、味全龍、台鋼雄鷹、富邦悍將

LiTV線上影視 ：統一獅

四季線上4gTV ：統一獅

亞太電信GtTV ：統一獅

▲台鋼雄鷹主場轉播出爐！確定由DAZN轉播，還有中職熱身賽。（圖／DAZN提供）
▲台鋼雄鷹主場轉播出爐！確定由DAZN轉播，還有中職熱身賽。（圖／DAZN提供）
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