中職開季6隊轉播資訊出爐！統一獅與博斯頻道簽約　懶人包一次看

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緯來電視網維持中信兄弟、味全龍主場賽事外，統一獅攻佔博斯頻道，加上富邦、統一獅都在MOMOTV轉播，也是六隊轉播新氣象。
除了博斯運動平台可以掌握獅隊主場賽轉播外，統一獅主場賽事亦可在CPBLTV、LINE TODAY及Twitch均可收看。今年獅隊主場與富邦主場未衝突之獅隊主場例行賽，也將會在MOMOTV頻道聯播，讓更多球迷朋友可隨時掌握獅隊主場賽戰況。
以下為中職轉播資訊：
有線電視
緯來電視網 ：中信兄弟、味全龍主場
DAZN ：台鋼雄鷹、樂天桃猿主場
博斯頻道 ：統一獅（全主場）
MOMO ：富邦、統一（聯播與富邦未衝突之場次）
中華電信 MOD
愛爾達體育家族：中信兄弟、味全龍、台鋼雄鷹、富邦悍將主場賽事
DAZN ：樂天桃猿主場賽事
博斯頻道：統一獅（全主場）
網路直播平台：
LINE TODAY（免費）：味全龍、富邦悍將、統一獅
MyVideo （免費）：富邦悍將、統一獅
CPBLTV
Twitch ：
中信兄弟 https://twitch.tv/brothers_baseball
味全龍 https://twitch.tv/vlsportofficial
台鋼雄鷹 https://twitch.tv/dazntw2
富邦悍將 https://twitch.tv/fubonguardians_official
樂天桃猿 https://twitch.tv/dazntw1
Hami Video ：中信兄弟、味全龍、台鋼雄鷹、富邦悍將、統一獅
歡樂看Fain TV ：味全龍、台鋼雄鷹、富邦悍將、統一獅
ELTA.tv ：中信兄弟、味全龍、台鋼雄鷹、富邦悍將
LiTV線上影視 ：統一獅
四季線上4gTV ：統一獅
亞太電信GtTV ：統一獅
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