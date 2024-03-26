巴基斯坦自殺炸彈客衝撞中國車隊！5中國工程師與1當地駕駛喪命
巴基斯坦今（26）日發生一起自殺炸彈客攻擊事件，西北部開伯爾-普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）一支從伊斯蘭馬巴德出發的中國工程師車隊，途中遭遇一輛載滿炸藥的貨車衝撞，當地警方表示，至少造成5位中國籍人士與一位巴基斯坦籍駕駛喪命。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《路透社》報導，當時中國工程師車隊從伊斯蘭馬巴德出發，正要前往開伯爾-普赫圖赫瓦省達蘇大壩的施工現場，途中遭到自殺炸彈客，開著載滿炸藥的貨車衝撞，現場發生爆炸並冒起濃濃黑煙，造成至少5位中國籍人士與一位巴基斯坦籍駕駛喪命。
目前還沒有團體出面聲稱犯案，這已是巴基斯坦在一週內針對中國相關人員或利益的第3起重大襲擊，前兩次是俾路支省的一個空軍基地和一個港口遇襲，目前中國正在當地實施重大基礎建設工程。另外，這也不是達蘇大壩第一次遭到攻擊，在2021年也曾發生一起公車爆炸案，造成13人死亡，包括9位中國籍人士。
由於「一帶一路」倡議，北京在巴基斯坦投資了超過650億美元，推動多項基礎建設工程。巴基斯坦總理謝赫巴茲-謝里夫（Shehbaz Sharif）預計在下週出訪中國，但不確定是否與此次襲擊有關。