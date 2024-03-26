中國黑幫壟斷美國非法大麻市場　調查：背後恐有中共官員支持

我是廣告 請繼續往下閱讀
2022年11月美國奧克拉荷馬州發生一起震驚美國社會的兇殺案，在當地一座大麻種植園內，4名中國勞工遭槍殺致死，當時涉案的56歲嫌犯 Chen Wu 以9毫米口徑手槍威脅另一名56歲的農場老闆 He Chiang Chen 歸還積欠他的30萬美元未遂，於是威脅將現場所有同樣來自福建的中國移工射殺。
上述兩家媒體的報導指出，非法大麻在美國每年有高達180億～440億美元的價值，其中有超過3000個非法種植園和國外黑幫有所掛鉤，而以華人為主的犯罪組織更佔比8成以上，包括新墨西哥州、麻州、緬因州、奧克拉荷馬州檢警都陸續破獲中國人非法經營的大麻農場案，並揪出發現背後主事的正是來自中國的跨國犯罪組織。
報導稱，有美國官員透露這些犯罪團體受到紐約黑幫「三合會」支持，該組織不僅曾被踢爆藉由監視、恐嚇中國移民，還有幫助中共高層向海外非法轉移資產，換取中國當局保護，還被懷疑與中國政府保持關係，藉此在非法大麻產業中獲利。
調查發現，這些中國犯罪組織的非法大麻生意範圍遍及全美，他們先是盜用或冒用他人身份取得種植許可，涉及罪行除了非法種植、運輸毒品外，還包含暴力衝突、經營妓院、人口販運、銀行詐欺與偽造文書、洗錢等。
其中受害者不乏有「走線」到美墨邊境的同鄉，美國警方發現在這些非法大麻農場當中有許多中國工人，他們因為語言不通、經濟困頓，或自願或遭「種花、種草廣告」誘騙前往髒亂的大麻農場幹農活，其中不乏有人遭沒收薪資、虐待欺壓甚至被強迫賣淫，更因為沒有代步汽車而失去逃離可能。
聯邦調查局（FBI）退休幹員葛雷（Kenneth Gray）受訪時指出，像這類的跨國組織犯罪活動是美國潛在的國家安全問題，過去中國黑幫集團已因涉及替交易芬太尼等拉美販毒集團洗錢，成為美國緝毒局眼中「全世界最大規模的地下銀行網路」。
包含緬因州共和黨參議員柯林斯（Susan Collins）等50名美國參眾議員對此表達高度關切，更聯合致函要求美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）詢問聯邦當局是否展開調查釐清這些非法農場是否與中國政府有所聯繫；美國司法部則正在擬定相關的執法政策，其中一項重點就是防止非法大麻銷售帶來的收益流向犯罪團體、幫派和販毒集團。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995