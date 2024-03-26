籃協會員大會提報「國家隊獎懲制度」引爭議！職籃工會火大反擊

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過籃協長期以來因為國家隊的保險問題，還有集訓問題也讓球迷詬病，認為籃協不但花大錢還找不到好洋將，並且歸化球員不順，沒有球員願意參加集訓等，導致國際賽成績越來越差。
球員工會回應如下：
一、 自始至終，本會對中華籃協、體育署及社會大眾之倡議訴求，均為「訂定參賽協議、確保後勤保障」，諸如日前引發輿論的暫時失能險及相關後勤規格等，才是重要核心。而關於出場費制度，本會亦多次表達並非相關討論的優先事項，籃協可最低限度執行國民體育法要求，或參考職棒工會與職棒聯盟簽訂之團體協約精神，列為商業性賽事賽務成本，擺脫過往「重賞之下必有勇夫」的獎金、犒賞概念。
對照報載內容中的籃協代表發言，過分強調出場費、意欲將現役選手形塑成貪圖私利者，甚至衍生勝負應與獎懲連動說法，本會實難認同。
二、 至於「保險退佣」說法，本會之所以「主動協助」籃協釐清投保相關流程與知識，係基於團隊已具備與中職聯盟與保險公司的合作經驗，並理解球員或球團憂心於保密機制尚未健全、但又迫切需要投保的現實，才主動提示由工會提供協助以加速進程；除籃協轄下各代表隊外，去年 7月同期的世大運男、女籃團隊，本會亦秉持相同方式進行支援。
本會辦公室團隊歷經 10 年以上與棒協、中職聯盟及體育署等眾多單位合作，從未聽聞任何單位提及「退佣」指控。相關含沙射影之說法不僅瓦解本會與籃協重建互信的可能，亦嚴重傷害相關保險公司長期支持國內運動員辦理保險之用心。
距離國家隊從菲律賓返國已有月餘，本會很遺憾至今仍未接到中華籃協關於參賽協議討論的訊息。當棒球圈的中職聯盟及棒協都已為年底世界棒球 12強賽啟動後勤準備之時，期盼籃協亦能盡快針對11月的亞洲盃資格賽第二階段的選手參賽權益問題進行討論。本會也將繼續秉持共同發展我國籃運環境立場，不放棄與各單位溝通可能，以實際作為提升台灣籃球在世界舞台的競爭力及能見度，期盼透過行動為台灣籃球創造更友善的從業環境，給年輕選手值得期待的未來。
此外，也有不少球迷爆料，籃協顧問、秘書長等年薪高達百萬，加上球員徵召這些問題都無法解決，因此十分火大，籃協則是回應，幹事部的員工級距薪資待遇都是「協會自籌」，並非政府補助。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁