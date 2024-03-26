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籃協會員大會提報「國家隊獎懲制度」引爭議！職籃工會火大反擊

中華籃協籃協會員大會提報「國家隊獎懲制度」引爭議！職籃工會火大反擊。（圖／記者廖聿偉攝）
中華籃協籃協會員大會提報「國家隊獎懲制度」引爭議！職籃工會火大反擊。（圖／記者廖聿偉攝）

運動中心/綜合報導

球員工會不滿！第13屆第三次中華籃協會員大會中，籃協常務監事郭俊仁對於「國家隊依表現懲處」、「工會協助保險疑似為求退佣」等說法外流，結果引發爭議，職籃工會今（26）日火大發表聲明反擊，表示對前述言論的高度遺憾與不能認同，並呼籲籃協能盡快針對11月的亞洲盃資格賽第二階段的選手參賽權益問題進行討論。由於2025男籃亞洲盃資格賽，中華男籃組訓不易，加上失能險等問題，不敵澳洲跟菲律賓，甚至第二場遭菲律賓以53分打爆，今天有媒體爆料，中華籃協會員大會，有常務監事不滿，要求球員要拿出成績，否則要「依表現懲處」，引發球迷不滿，職籃工會也發文反擊。

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根據《TVBS》報導，由於中華籃協會員大會中，籃協常務監事郭俊仁對於球員表現不滿，甚至直言，去談保險就是會有「退佣」的問題，這點讓工會與會員「炸鍋」，認為籃協太扯，也引發球迷反彈。

不過籃協長期以來因為國家隊的保險問題，還有集訓問題也讓球迷詬病，認為籃協不但花大錢還找不到好洋將，並且歸化球員不順，沒有球員願意參加集訓等，導致國際賽成績越來越差。

球員工會回應如下：

一、 自始至終，本會對中華籃協、體育署及社會大眾之倡議訴求，均為「訂定參賽協議、確保後勤保障」，諸如日前引發輿論的暫時失能險及相關後勤規格等，才是重要核心。而關於出場費制度，本會亦多次表達並非相關討論的優先事項，籃協可最低限度執行國民體育法要求，或參考職棒工會與職棒聯盟簽訂之團體協約精神，列為商業性賽事賽務成本，擺脫過往「重賞之下必有勇夫」的獎金、犒賞概念。

對照報載內容中的籃協代表發言，過分強調出場費、意欲將現役選手形塑成貪圖私利者，甚至衍生勝負應與獎懲連動說法，本會實難認同。

二、 至於「保險退佣」說法，本會之所以「主動協助」籃協釐清投保相關流程與知識，係基於團隊已具備與中職聯盟與保險公司的合作經驗，並理解球員或球團憂心於保密機制尚未健全、但又迫切需要投保的現實，才主動提示由工會提供協助以加速進程；除籃協轄下各代表隊外，去年 7月同期的世大運男、女籃團隊，本會亦秉持相同方式進行支援。

本會辦公室團隊歷經 10 年以上與棒協、中職聯盟及體育署等眾多單位合作，從未聽聞任何單位提及「退佣」指控。相關含沙射影之說法不僅瓦解本會與籃協重建互信的可能，亦嚴重傷害相關保險公司長期支持國內運動員辦理保險之用心。

距離國家隊從菲律賓返國已有月餘，本會很遺憾至今仍未接到中華籃協關於參賽協議討論的訊息。當棒球圈的中職聯盟及棒協都已為年底世界棒球 12強賽啟動後勤準備之時，期盼籃協亦能盡快針對11月的亞洲盃資格賽第二階段的選手參賽權益問題進行討論。本會也將繼續秉持共同發展我國籃運環境立場，不放棄與各單位溝通可能，以實際作為提升台灣籃球在世界舞台的競爭力及能見度，期盼透過行動為台灣籃球創造更友善的從業環境，給年輕選手值得期待的未來。

此外，也有不少球迷爆料，籃協顧問、秘書長等年薪高達百萬，加上球員徵召這些問題都無法解決，因此十分火大，籃協則是回應，幹事部的員工級距薪資待遇都是「協會自籌」，並非政府補助。

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