30年沒洗GG！男尿尿掉「黃色石塊」嚇壞求診 醫師傻眼：是包皮垢
學校健康教育課要認真上！中部一位男子，3個月前在家中上廁所時，突然發現生殖器掉出一片片「黃色石塊」，讓他嚇得急忙就醫，深怕體內腎結石已經多到隨尿液排出。但經泌尿科醫師陳昭安檢查後，竟發現了隱藏30年的「驚天秘寶」，因為這一塊塊黃色石塊，其實都是「包皮垢」。
記者潘毅／綜合報導
昭安泌尿科診所院長陳昭安醫師近日在IG上分享一個驚天案例，一位約30歲的男患者前來診所就醫，並訴說自身病徵「在尿尿時發現掉出一片片石頭」，起初陳醫師以為是病因為「腎結石」，直到患者脫下褲子，才讓驚天真相被揭發。
陳昭安醫師指出，這位患者30年來，都不知道包皮是可以推開來了，因此30年間都未清潔過生殖器內部，最終累積出了驚天結石狀的包皮垢，「患者30年沒推開過，下面長出一圈結石，推開一片片往下掉，如果不是我們發現，未來可能是他的女朋友第一個開箱。」
陳昭安也苦笑表示，「台灣的健康教育課，都被借去上數學，希望健康教育課大家好好上！」目前這個「被封印30年的包皮垢」成為了診所的鎮院之寶，陳昭安院長也在IG上舉辦抽獎，只要民眾能猜到這個包皮垢究竟是從何時起開始累積的，最接近答案者，就能獲得這個「特級咒物」。
【本文獲《迷你手術室 陳昭安醫師 》授權轉載】