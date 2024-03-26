寶林茶室食安疑雲！食藥署、疾管署重兵稽查　王必勝認事態嚴重

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此外，王必勝說，這起事件等級不是一般食物中毒，事態「滿嚴重的」，已經有民眾死亡、且案情還在擴大中，且因為很多病人同天到那邊飲食，一定要進行採樣，檢視是毒物、毒素，還是微生物釀禍，目前高度懷疑與餐廳供應的食物有關，但因為有些檢驗北市衛生局無法完成，因此會由食藥署國家實驗室會協助檢驗。
疾管署副署長曾淑慧對《NOWnews今日新聞》表示，目前疾管署已接獲6案腹瀉通報，年齡介於30多歲至60多歲，其中也包括已過世的該位個案，主要症狀包括噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛等，相關檢驗部分，其中一人經糞便檢驗沙門氏菌、志賀氏菌等都是陰性，其他個案仍在檢驗中。
曾淑慧表示，這次案件屬於重大案件，疾管署會與其他單位共同處理，目前由北區區管中心的防疫醫師陪同前往稽查，由於目前仍無法釐清食物中毒原因，現場會了解民眾食用的食品是否有特殊異常、以及實際食用情況等。
食藥署副署長林金富表示，獲得相關資訊後，食藥署、疾管署、北市衛生局等單位傍晚緊急前往現場稽查，其中食藥署方面，署長吳秀梅有點名數位毒物專家、請同仁邀請一同前往，目前據了解至少有一位毒物專家陪同。
林金富表示，這次事件屬於重大事件，因此處理拉到很高的規格，目前稽查團隊仍在現場，會儘量採樣、保存食材事證，能做的都做，檢體將由食藥署統一檢驗、無法檢驗的部分會與毒物專家討論如何處理。