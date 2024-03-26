2好友信義A13用餐！1人疑食物中毒不治　衛生局急追查

寶林茶室食安疑雲！食藥署、疾管署重兵稽查　王必勝認事態嚴重

▲衛福部食藥署、疾管署防疫醫師、毒物專家、台北市衛生局等共同前往寶林茶室稽查。（圖／王必勝提供）
▲衛福部食藥署、疾管署防疫醫師、毒物專家、台北市衛生局等共同前往寶林茶室稽查。（圖／王必勝提供）

記者林志怡／台北報導

素食餐廳「寶林茶室」近期爆出有民眾用餐後，因急性腎衰竭死亡的案件，後也陸續有腹瀉個案出現，衛福部疾管署目前已接獲6件腹瀉通報。衛福部次長王必勝表示，這起案件有擴大趨勢，且已經有人死亡，等級不是一般的食物中毒，因此由衛福部食藥署、疾管署防疫醫師、毒物專家、台北市衛生局等共同前往稽查。

我是廣告 請繼續往下閱讀
王必勝於晚間表示，台北市某百貨餐廳「寶林茶室」疑似食物中毒案，且案件有擴大的趨勢，因此由食藥署今晚主動前往稽查，邀請毒物專家及疾管署防疫醫師隨行，也會同台北市政府衛生局一同行動，希望透過再次仔細查察，查出事件原因。

此外，王必勝說，這起事件等級不是一般食物中毒，事態「滿嚴重的」，已經有民眾死亡、且案情還在擴大中，且因為很多病人同天到那邊飲食，一定要進行採樣，檢視是毒物、毒素，還是微生物釀禍，目前高度懷疑與餐廳供應的食物有關，但因為有些檢驗北市衛生局無法完成，因此會由食藥署國家實驗室會協助檢驗。

疾管署副署長曾淑慧對《NOWnews今日新聞》表示，目前疾管署已接獲6案腹瀉通報，年齡介於30多歲至60多歲，其中也包括已過世的該位個案，主要症狀包括噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛等，相關檢驗部分，其中一人經糞便檢驗沙門氏菌、志賀氏菌等都是陰性，其他個案仍在檢驗中。

曾淑慧表示，這次案件屬於重大案件，疾管署會與其他單位共同處理，目前由北區區管中心的防疫醫師陪同前往稽查，由於目前仍無法釐清食物中毒原因，現場會了解民眾食用的食品是否有特殊異常、以及實際食用情況等。

食藥署副署長林金富表示，獲得相關資訊後，食藥署、疾管署、北市衛生局等單位傍晚緊急前往現場稽查，其中食藥署方面，署長吳秀梅有點名數位毒物專家、請同仁邀請一同前往，目前據了解至少有一位毒物專家陪同。

林金富表示，這次事件屬於重大事件，因此處理拉到很高的規格，目前稽查團隊仍在現場，會儘量採樣、保存食材事證，能做的都做，檢體將由食藥署統一檢驗、無法檢驗的部分會與毒物專家討論如何處理。

寶林茶室疑食物中毒釀1死！共5人通報身體不適　衛生局命暫停供餐

寶林茶室疑爆食物中毒致死！男子搶救11小時不治　檢方擇日解剖

寶林茶室遠百信義A13店「3/31結束營業」！疑食物中毒釀1死1送醫

信義A13「寶林茶室」疑食物中毒1死！醫示警「6族群」吃外食小心

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞