莫斯科恐攻4嫌「鼻青臉腫上法庭」 學者：蒲亭毫不掩飾地炫耀
俄羅斯首都莫斯科附近的番紅花市政廳（Crocus City Hall）22日晚間發生了恐怖襲擊事件，造成至少137人死亡、182人受傷。在俄烏戰爭的敏感時期，此事受到全球高度關注，在對外公開的畫面當中，這些涉案槍手明顯受到嚴刑拷打。專家認為，俄羅斯總統蒲亭此舉是為了強調「跟他作對者將遭到殘酷懲罰」。
國際中心楊智傑／綜合報導
對於此次恐攻事件，伊斯蘭國分支「ISIS-K」已坦承犯案並公布相關影像，但俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）仍持續恐怖主義矛頭指向烏克蘭，並表示即使莫斯科恐攻真是伊斯蘭武裝分子所為，也是為了烏克蘭的利益，質疑基輔在其中「發揮了作用」。
不僅如此，在俄國官方對外公開的涉案槍手影像當中，可以看見疑犯們臉部明顯出現鼻青臉腫、遭拷打過的痕跡，甚至有人必須靠醫療輪椅才能被推上法庭。英媒《太陽報》引述英國巴斯大學的俄羅斯和後蘇聯政治學講師的說法稱，這種做法在俄羅斯並不罕見，但遭毒打後的嫌犯在「法院玻璃籠內現身」的行徑則顯示了當局正明目張膽地炫耀。
另外，霍爾認為，「還有一個事實是，他們現在樂於展示刑求受害者。相比之下，過去若有人眼眶瘀青出庭，法官會被告知他們從樓梯上摔了下來，或者被捕時試圖逃跑」。
霍爾稱，這些酷刑手段的用意在於向外界強調，「如果在俄羅斯進行恐怖活動，被捕會受到什麼待遇」，他稱過去蘇聯就在做這種事，而老實說其他國家也會刑求嫌犯，但俄羅斯「毫不掩飾地展示」是為了強調自己和其他西方國家不同，「他們（克宮）正在毫不含糊地表示，俄羅斯並不屬於西方，也正在遠離他們的標準」。