緯創、揚明光大樓火警！緊急疏散433人　傳出爆炸聲順風管延燒

不斷更新／寶林茶室疑食物中毒案！1男死亡　6旬男葉克膜搶救中

▲（圖／衛生局提供）
▲（圖／衛生局提供）

記者孫唯容／綜合報導

「寶林茶室信義A13」出現疑似食物中毒事件，目前共有醫院通報6例，共有2名女性、4名男性，其中1名男性不幸休克死亡。另外還有一名10歲男童用餐後，吐了將近10次，不過並非醫院通報，是通過1999陳情，該案衛生局也將一起偵辦。稍早新北地檢署證實，25日死亡案件已由三重警分局報請檢察官相驗，後續仍有待釐清，不排除轉朝刑事案件偵辦。

我是廣告 請繼續往下閱讀
北市衛生局表示，3月24日接獲新北市衛生局通報，民眾2人於3月22日中午食用信義區某素食餐廳供應餐食後，陸續發生噁心、腹痛及腹瀉等症狀就醫，其中1人心悸至休克，該名患者轉院後死亡，另1人至診所就醫，症狀輕微。

後續截至今天為止，獲北醫附醫、新光醫院、台北馬偕醫院及三軍總醫院通4名民眾分別於3月19日及3月21日於同餐廳用餐後，同樣發生噁心、嘔吐及腹瀉等症狀，另外，一名10歲男童在3月23日吃炒粿條，吐了將近10次，媽媽表示吐了之後開始喘，而且有越來越喘的趨勢，後續就趕快送急診，此案為1999陳情，將合併處理。

衛生局表示，依食品安全衛生管理法第41條，立即命業者暫停作業、停止供應餐點，北市府食安官李碧慧會同衛福利食藥署、疾管署及專家共同調查。

北市衛生局也說明，3月24日在該餐廳現場查有未提具員工健檢資料、碟盤疑似有蟑螂排泄物、刀具夾放於流理台等3項衛生缺失，已命業者3月27日前限期改善，屆期複查如不合格，將依違反食品安全衛生管理法第8條處6萬元以上罰鍰。

另外，醫院與北市衛生局也已採集病患及餐廳環境檢體、工作人員手部檢體，要判定是否為一起食品中毒案件，須待醫院採集人體檢體、北市衛生局採集的環境及手部檢體結果約2周出爐，再綜合研判，如屬食品中毒案件，將依違反食安法第15條規定，可處6萬元至2億元罰鍰，如屬情節重大足以危害人體健康之虞者，移請檢調偵辦。

通報案例最新更新：

39歲男性，3/22至寶林茶室用餐（炒粿條、香蘭葉果汁），症狀有噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉、心悸至休克，3/23至三重醫院就醫，之後再到馬偕醫院就醫，但不治死亡。

50歲女性3/22至寶林茶室用餐（炒粿條、香蘭葉果汁），症狀有噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉，3/24至診所就醫，症狀輕微返家。

新光通報66歲男性，3/19至寶林茶室用餐（炒粿條），症狀有腹瀉、虛弱、倦怠。醫師表示該名個案情況危機，目前裝葉克膜搶救中。

三總通報30歲男性，3/21至寶林茶室用餐（炒粿條），症狀有噁心、嘔吐。

北醫通報40歲男性，3/21至寶林茶室用餐（滑蛋河粉）症狀有嘔吐、倦怠。

40歲女性在3/19至大遠百（不確定地點），（泰式炒河粉），症狀有噁心、嘔吐、腹瀉。

寶林茶室疑食物中毒釀1死！共6人通報身體不適　衛生局命暫停供餐

又見行人地獄！新店客運司機「闖紅燈」　9歲童過馬路遭猛撞送醫

寶林茶室疑爆食物中毒致死！男子搶救11小時不治　檢方擇日解剖

槓上陳建寧「遭誣告罪起訴」！飛兒前主唱詹雯婷北院出庭

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞