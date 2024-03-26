不斷更新／寶林茶室疑食物中毒案！1男死亡　6旬男葉克膜搶救中

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後續截至今天為止，獲北醫附醫、新光醫院、台北馬偕醫院及三軍總醫院通4名民眾分別於3月19日及3月21日於同餐廳用餐後，同樣發生噁心、嘔吐及腹瀉等症狀，另外，一名10歲男童在3月23日吃炒粿條，吐了將近10次，媽媽表示吐了之後開始喘，而且有越來越喘的趨勢，後續就趕快送急診，此案為1999陳情，將合併處理。
衛生局表示，依食品安全衛生管理法第41條，立即命業者暫停作業、停止供應餐點，北市府食安官李碧慧會同衛福利食藥署、疾管署及專家共同調查。
北市衛生局也說明，3月24日在該餐廳現場查有未提具員工健檢資料、碟盤疑似有蟑螂排泄物、刀具夾放於流理台等3項衛生缺失，已命業者3月27日前限期改善，屆期複查如不合格，將依違反食品安全衛生管理法第8條處6萬元以上罰鍰。
另外，醫院與北市衛生局也已採集病患及餐廳環境檢體、工作人員手部檢體，要判定是否為一起食品中毒案件，須待醫院採集人體檢體、北市衛生局採集的環境及手部檢體結果約2周出爐，再綜合研判，如屬食品中毒案件，將依違反食安法第15條規定，可處6萬元至2億元罰鍰，如屬情節重大足以危害人體健康之虞者，移請檢調偵辦。
通報案例最新更新：
39歲男性，3/22至寶林茶室用餐（炒粿條、香蘭葉果汁），症狀有噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉、心悸至休克，3/23至三重醫院就醫，之後再到馬偕醫院就醫，但不治死亡。
50歲女性3/22至寶林茶室用餐（炒粿條、香蘭葉果汁），症狀有噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉，3/24至診所就醫，症狀輕微返家。
新光通報66歲男性，3/19至寶林茶室用餐（炒粿條），症狀有腹瀉、虛弱、倦怠。醫師表示該名個案情況危機，目前裝葉克膜搶救中。
三總通報30歲男性，3/21至寶林茶室用餐（炒粿條），症狀有噁心、嘔吐。
北醫通報40歲男性，3/21至寶林茶室用餐（滑蛋河粉）症狀有嘔吐、倦怠。
40歲女性在3/19至大遠百（不確定地點），（泰式炒河粉），症狀有噁心、嘔吐、腹瀉。