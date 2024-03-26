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本月第3起！嘉義基地F-16V戰機燈號異常轉降清泉崗

▲空軍第四聯隊F-16V戰機秀肌肉，嘉義基地群集大象漫步。(圖／記者呂炯昌攝，2022.01.05)
▲空軍第四聯隊F-16V戰機秀肌肉，嘉義基地群集大象漫步。(圖／記者呂炯昌攝，2022.01.05)

記者呂炯昌／台北報導

空軍再傳F-16V戰機燈號異常轉降事件！空軍嘉義基地第4聯隊一架F-16V戰機（機號6827）今（26）日在執行試飛科目時，因發電機燈號異常，獲准轉降台中清泉崗基地，人機均安。這是本月傳出的第3起F-16V戰機第3起類似事件。

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3月13日，1架花蓮基地第5聯隊，編號6663的單座型F-16V戰機(F-16AM)，執行大修出廠後進行試飛時，卻在低空發生發動機熄火意外。所幸飛行員處置得宜，緊急降落。3月14日，1架F-16V戰機當日執行例行訓練時，因油量指示燈異常，由長機隨伴轉降澎湖馬公基地，人、機均安。

空軍以1100億元執行「鳳展專案」，將現有的140架F-16A/B升級至F-16V，最大改良處為加裝一具AN/APG-83雷達，特色是可以同時執行搜索、追蹤、鎖定多個目標，升級型的F-16V換裝APG-83電子主動掃描陣列（AESA）雷達，可同時執行對地、對海與空中搜索能力，距離也從180公里提升至370公里，並配合先進狙擊手莢艙、神射手莢艙，具有更好解析度及偵獲距離。升級型F-16V戰機單座空軍稱為F-16AM，雙座為F-16BM，目前已全數升級完畢。

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