高雄人愛喝飲料！外送平台：每日平均喝2.5萬杯手搖飲
德商foodpanda針對高雄近年外送趨勢變化，分享「雄」特別的四大在地觀察，根數據顯示，「飲料」不僅是高雄熱搜關鍵字第一名，高雄人每日平均喝掉2.5萬杯手搖飲，十分驚人。此外，過去一年高雄用戶的外送消費力成長達7%，其中，又以蛋殼區「大寮區」訂單成長率第一。
記者陳美嘉／高雄報導
foodpanda分析，高雄訂單量行政區前三名為三民區、楠梓區、鳳山區，推測三民、鳳山區因近幾年人口紅利、建設利多而逐漸崛起，楠梓區消費者則因周邊餐廳密度較低而仰賴外送，但值得關注的是過去被稱為蛋殼區的大寮大翻身，成長率居冠達 18%，可見重劃帶動房市需求，也帶起人口流動、外送成長。
根據2023年財政部統計，高雄手搖飲店家數量為全台之冠。foodpanda也分享，「飲料」是高雄熱搜關鍵字第一名，而且高雄人每日平均喝掉2.5萬杯手搖飲；而新增的店家品類中，手搖飲店家則榮登第二名，至今平台合作手搖飲店家數量已超過2,000間。
生鮮熱銷前三名仍以金針菇、蔬菜為主，但統一布丁與旗山蕉成長幅度高，進入銷售前十名。此外，2023年觀察到雜貨品項異軍突起，寵物罐頭的訂單相較2022年成長近10倍，而演唱會經濟更是不容小覷，去年「五月天雲端互動版 LED2.0 螢光棒」也衝上熱銷第5名。
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