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全中運／划船冬山河提前開戰　育成高中雙人單槳「2連霸」在望

▲北市育成高中朱歆沛／張瑋軒(左)有機會完成二連霸。（圖／臺北市政府教育局提供）
▲北市育成高中朱歆沛／張瑋軒(左)有機會完成二連霸。（圖／臺北市政府教育局提供）

記者廖聿偉/綜合報導

113年全國中等學校運動會26日於宜蘭冬山河提前進行首項划船競賽賽程，但沒想到首日上午就被大風大浪攪局，賽程一度中斷，幸好下午風浪變小後順利完成首日賽程，尋求高女組雙人單槳連霸的北市育成高中朱歆沛／張瑋軒，雖然賽程一度受到延後，但兩人展現力量型風格，輕鬆以8分50秒36以預賽第1晉決賽，尋求連霸在望，兩人異口同聲的說：「風浪越大，我們愈興奮！」

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划船是今年全中運最先登場的項目，首日進行4組10項的預賽和複賽，但沒想到冬山河今上午狂風大作，為了顧及選手安全下，上午提前結束賽程，延至下午1點半提前進行，幸好下午風勢轉小，順利進行完首日賽程。

臺北市育成高中在去年全中運奪下划船高女組雙人單槳、四人單槳「2金」，今年全中運在這兩項也相當有自信，特別是兩屆亞青銅牌組合朱歆沛／張瑋軒，雖然今上午賽程受到風浪影響被延至下午舉行，但兩人不受影響，輕鬆以預賽第一晉級決賽，朱歆沛說：「賽程延後對我們不會有太大影響，我們兩人都是力量型選手，風浪愈大，我們反而更興奮！」

朱歆沛／張瑋軒組合成軍僅2年多，因為張瑋軒在高中之前是巧固球選手，目前也依然是臺北市巧固球代表隊成員，但因為到育成高中時因為沒有巧固球，教練問她想不想試試看划船，好奇的張瑋軒一試成主顧，目前平常反而以划船訓練為主。

▲利澤國中林聿鈞(左)／林奕中上午在大風大浪下依舊有不錯的成績。（圖／臺北市政府提供）
▲利澤國中林聿鈞(左)／林奕中上午在大風大浪下依舊有不錯的成績。（圖／臺北市政府提供）
巧固球和划船雖然是截然不同的運動項目，但對張瑋軒來說各有趣味，「巧固球是團體運動，進球時會很有成就感；划船是少人運動，但對於精準度和默契的要求很高。」朱歆沛／張瑋軒明天（27日）有機會尋求高女組雙人單槳「2連霸」，但張瑋軒說：「其實還是有點小緊張，看到其他隊也都有進步，不能放鬆！」

佔有冬山河地利之便的宜蘭縣也有穩定的發揮，在國男組壟斷雙人單槳前三屆金牌的利澤國小，今年由林聿鈞／林奕中應戰，其中林聿鈞就是該項去年的金牌得主，今年改與同學林奕中合作，上午在風大浪大下划出10分52秒06晉準決賽，在10隊中是唯一划進11分內的組合，但林聿鈞並不滿意說：「成績還可以，但不是最好，明天若天氣狀況好，我相信我們會有更好的成績。」

林聿鈞透露，去年雖然以高2生就拿下全中運金牌，但去年7月一度倦勤，甚至還從亞青退訓，但4個多月後，一方面要為學校力保這個項目「4連霸」之外，也希望可以跟同學林奕中一同爭金，他說：「明天的準決賽、決賽，我會把這3年來在划船所學到一切全部都用出來，把最好的都表現出來，因為我高中後不會再練划船，我希望以這面金牌結束我的划船選手生涯，不留遺憾！」

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