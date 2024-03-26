全中運／划船冬山河提前開戰　育成高中雙人單槳「2連霸」在望

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臺北市育成高中在去年全中運奪下划船高女組雙人單槳、四人單槳「2金」，今年全中運在這兩項也相當有自信，特別是兩屆亞青銅牌組合朱歆沛／張瑋軒，雖然今上午賽程受到風浪影響被延至下午舉行，但兩人不受影響，輕鬆以預賽第一晉級決賽，朱歆沛說：「賽程延後對我們不會有太大影響，我們兩人都是力量型選手，風浪愈大，我們反而更興奮！」
朱歆沛／張瑋軒組合成軍僅2年多，因為張瑋軒在高中之前是巧固球選手，目前也依然是臺北市巧固球代表隊成員，但因為到育成高中時因為沒有巧固球，教練問她想不想試試看划船，好奇的張瑋軒一試成主顧，目前平常反而以划船訓練為主。
巧固球和划船雖然是截然不同的運動項目，但對張瑋軒來說各有趣味，「巧固球是團體運動，進球時會很有成就感；划船是少人運動，但對於精準度和默契的要求很高。」朱歆沛／張瑋軒明天（27日）有機會尋求高女組雙人單槳「2連霸」，但張瑋軒說：「其實還是有點小緊張，看到其他隊也都有進步，不能放鬆！」
佔有冬山河地利之便的宜蘭縣也有穩定的發揮，在國男組壟斷雙人單槳前三屆金牌的利澤國小，今年由林聿鈞／林奕中應戰，其中林聿鈞就是該項去年的金牌得主，今年改與同學林奕中合作，上午在風大浪大下划出10分52秒06晉準決賽，在10隊中是唯一划進11分內的組合，但林聿鈞並不滿意說：「成績還可以，但不是最好，明天若天氣狀況好，我相信我們會有更好的成績。」
林聿鈞透露，去年雖然以高2生就拿下全中運金牌，但去年7月一度倦勤，甚至還從亞青退訓，但4個多月後，一方面要為學校力保這個項目「4連霸」之外，也希望可以跟同學林奕中一同爭金，他說：「明天的準決賽、決賽，我會把這3年來在划船所學到一切全部都用出來，把最好的都表現出來，因為我高中後不會再練划船，我希望以這面金牌結束我的划船選手生涯，不留遺憾！」