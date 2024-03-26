中華男籃歸化吉爾貝克正進行中！本人很有意願、會見主帥桑茂森
中華隊在阿提諾離開後，一直在尋找新的歸化球員人選，而今（26）日根據報導，福爾摩沙夢想家洋將吉爾貝克很可能就是下一個人選，有望在亞洲盃第二階段代表中華隊出征。他今天也在和新北國王的比賽開打前，先和中華隊主帥桑茂森會面，表達自己樂於為中華隊打球的意願。
記者黃建霖/綜合報導
吉爾貝克在夢想家已經效力了第3年了，他一直是傳聞中未來中華隊可能的歸化球員人選之一，擅長阻攻又任勞任怨的他，打法類型上有點類似當年的戴維斯，屬於藍領型長人。
今天在國王對上夢想家的比賽中，吉爾貝克賽前和中華隊亞洲盃資格賽第一階段的總教練桑茂森碰面，受訪時也直言能夠為中華隊打球「絕對是相當榮幸的事，自己也十分有興趣」。
吉爾貝克表示，台灣對他來說很特別，自己相當喜歡這裡的仁和環境，也透露夢想家球團正在積極地幫助他進行歸化程序。
據報導，在今天召開的中華民國籃球協會第13屆第3次會員大會中，中華籃協副秘書長賈凡透露和吉爾貝克的合約正在協商當中。也提出可能會採取修法或殊勳歸化的方式，希望能在11月的亞洲盃第二階段帶上他出征。
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