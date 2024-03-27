點評「立法院影帝」！郭昱晴譏：黃國昌「演太超過」演技零分

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郭昱晴分享擔任新科立委1個多月的心得表示，五花八門的陳情選服非常多，有幾個非常神奇的要求，例如指定去某個路口當義交，還有要求幫忙代購韓團演唱會門票還指定搖滾區等。
戴瑋姍也請曾是演員的郭昱晴，評論本屆立法院的金馬獎。郭昱晴說，質詢應該是有問有答，有完整的過程才是真正的質詢，但有些立委自顧自地拿起麥克風一直講，也不給官員回答，後來才發現原來只是為了回去簡短影音，完全失去立委監督的意義。
對於黃國昌於立院黨團協商時的咆哮畫面，成為直播上的話題。戴瑋姍詢問郭昱晴這樣的演技給幾分？郭昱晴直呼「立院影帝」演技零分，因為演太超過了。郭也加碼分享，黃國昌不只在媒體鏡頭前如此，私底下也不惶多讓，曾有一次立院簽到時，誤以為林月琴委員插隊、當場咆哮，這個故事也令網友也刷起「7382」欺善怕惡的網路諧音梗。
郭昱晴也分享另一個小故事，某次一位國民黨立委來希望調換質詢順序，他也從善如流地答應幫忙，沒想到事後發現該立委調換順序，竟是要去開記者會罵民進黨，讓郭昱晴有點傻眼，覺得自己是不是人太好。
此外，郭昱晴分享起當初怒告韓粉的原委。郭昱晴說，身為公眾人物難免會遇到被攻擊，但是如果超越了底線，例如攻擊家人或孩子，還不斷的換名字、換帳號來攻擊洗版，就無法接受，因此決定向太超過的韓粉提告。
她說，有些案子若對方事後有表示歉意，她也願意選擇和解，但仍希望對方能記取教訓，所以提出須公開道歉或是捐款公益團體或流浪動物團體的要求。
兩人在節目中也分享到，雖然立院的狀況風風火火，但目前仍有許多地方正在進行補選，需要民眾的關注，例如苗栗市長補選由徐筱菁代表民進黨參選，徐筱菁曾任市民代表與議員，能在艱困選區經營非常不容易，這次也提出青年創生、行銷苗栗等政見，讓年輕人能返鄉創業，相信徐筱菁一定能讓苗栗更進步。