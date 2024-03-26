撞斷巴爾的摩大橋貨輪非首次闖禍！曾因擦撞碼頭遭比利時扣押

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摩爾稱這8人都是當時在大橋上施工的承包商人員，不過有點矛盾的是，巴爾的摩消防局已證實至少找到5輛車輛落水，其中一輛是施工的水泥車，另3輛是民用轎車，還有一輛不確定是施工車輛或民用車輛。依據摩爾說法，落水8人都是施工人員，意即其他落水車輛上並無人員？亦或落水8人並非皆是施工人員？許多外媒均針對這點發出疑問，但尚未得到解答，目前現場狀況還不是非常確定，只能說搜救行動仍在進行中，完整事故報告必須再等一段時間。
摩爾也證實，大理號在撞橋前曾發出求救訊號（Mayday），向當局通報船隻失去動力，當局因而封鎖大橋出入口，阻止車輛進入，摩爾稱這避免了更大的災難。
聯邦調查局（FBI）表示，目前研判這起意外與恐怖組織無關。
肇事貨輪大理號懸掛新加坡國旗，由新加坡船公司Synergy在新加坡註冊，新加坡海事及港口管理局已經表示，會針對此次事故配合美國方面展開詳細調查。
而根據《衛報》報導，這並非大理號首次闖禍，2016年該船從安特衛普港口啟航時，也因擦撞碼頭導致船體損壞，遭到比利時當局扣押調查。
當時的意外並沒有人員因而受傷，調查結果歸因於引航員與船長的操作失誤。不過，目前還不知道大理號如今的船員與2016年時的船員是否為同一批人。
新加坡海事及港口管理局表示，大理號在撞斷大橋時，船上有22位船員，都是印度人。大理號原定從巴爾的摩出發前往斯里蘭卡，被航運巨頭馬士基（Maersk）租用運貨，馬士基表示公司與大理號是長期合作的關係，但船上並沒有馬士基的人員，正在關注此案的調查結果。
斷橋事故發生後，巴爾的摩港口已暫時關閉，現在還無法判斷何時能夠重啟。巴爾的摩港無法運作，可能會導致美國汽車運送受到影響，據州政府資料，該港支持1萬5330個直接就業人口與近14萬相關就業，對當地的經貿發展影響甚大。