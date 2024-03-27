救救小韭菜！就怕00940上市血流成河　分析師教戰該賣還是買

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為此，分析師翁偉捷接受《NOWnews今日新聞》訪問時表示，00940募集創下不少歷史紀錄與驚奇，但許多申購的投資人卻害怕「淨值跌破發行價」，他坦言，如果投資人真的知道自己在做什麼投資的話，其實會知道「淨值跌破發行價」這件事其實滿正常的，因為ETF淨值計算方式是來自於他的成分股，成分股股價只要下跌，就一定會影響到淨值表現。
翁偉捷不諱言說，他敢保證大部分申購00940的人，可能高達8成、9成都不知道自己在投資什麼，否則不會還沒掛牌上市就先加入自救會，喊如果破發（跌破發行價）就要狀告金管會，控告元大坑殺散戶。他認為，目前會擔心「淨值跌破發行價」的人，肯定是為了賺短期的價差，而不是為了長期高股息ETF累積財富。
針對手中持有00940的投資人擔驚受怕掛牌上市的那一天，翁偉捷認為，首先投資人可能要先搞清楚自身投資的需求、符不符合自己的理財價值觀，看是要追求短期價差或長期投資的累積都可以，沒有一定的好或壞，既然已經進場就要保持冷靜來思考與判斷。
若是追求短期價差，那得評估00940再上漲的機會高嗎？翁偉捷表示，目前台股位階在歷史高點，且全球央行的態度下，要從2萬點來到3萬點不太可能，不是說短期不會有價差，而是這樣的情況下，成分股股價要走高的話也會承擔較高的風險。
他認為，投資人要評估成分股籌碼面的變化、技術面量價的改變，是否趨勢轉弱會影響00940淨值往下跌。分析過後，若短期上漲機會高，有機會回本或有價差空間就可續抱不用急著脫手，但若是有疑慮，且自己是抵押房子或辦信貸去投資的，覺得資金成本壓力很重，無法達到套利交易的話，就可以考慮調整持股或乾脆盡早認賠殺出當小韭菜，至少不會當大韭菜被割。
而若是追求長期核心投資的理念，投資人可以關注00940投資邏輯有沒有辦法在長期累積財富過程中有效率地增長？是否符合原先投資的預期？股息可以百分百拿到這麼多嗎？股息會有變動嗎？另外，也要看成分股企業未來長期營收與獲利是否向上走，因為這些都會影響股利的配發，並進一步關係著00940配息的狀況。
翁偉捷建議貿然進場的投資人都要冷靜下來，好好想一想自身的需求，因為如果是追求長期，其實也不用太害怕會買在高點，以老牌0056為例，過去17年歷經三個股市循環，到目前為止，投資人幾乎都全數解套SAFE，且不僅賺到價差，股息也都有領到，但前提就是投資人必須忍受長期投資過程中，完全不在乎價差，而是在乎股息可以給多少。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。