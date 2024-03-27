今日社論／520前夕馬英九二度訪中國大陸　要謀和平更該守主權

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從2015年「馬習會」，到現在一年二度赴中國大陸參訪，可以看出馬英九追求的歷史定位就是扮演兩岸和平使者的角色，欲積極拉攏兩岸關係。尤其當前兩岸情勢更加緊繃，金廈海域衝突延燒至今，尚未解決，若能降低肅殺之氣，產生融冰契機，正是馬英九再次墊高定位的機會。
而對於中共而言，自然是非常歡迎馬英九，除了可以共演一齣「血濃於水一家人」的統戰大戲，由於兩岸在民進黨執政這8年幾乎已關上對話大門，馬英九正好是一個適合的傳話平台。
「馬習會」到明年才是10週年，若有「馬習二會」，明年將會是一個時間點，然而，現在就已傳出4月8日可能有「馬習二會」登場，馬辦雖未證實此事，稱行程尚未定案，但也說「希望能在與老朋友碰面」，已透露端倪。
「馬習二會」今年可能提早登場，一來是馬英九去年走訪中國大陸，試水溫的成效獲得對岸好評；二來是賴清德即將上任總統，民進黨政權交接，在蔡賴交接之際，國共趁機傳達訊息。
雖然馬英九不具官方身份，沒有代表台灣談判的資格，但畢竟頂著「前元首」頭銜，若再次會面習近平，兩人互動、一言一行都將牽動未來局勢，而這正是台灣人民期許馬英九必須謹言慎行之處。
2015年11月7日在新加坡舉行的「馬習會」是場世紀之會，那是海峽兩岸1949年分治以來，雙方最高領導人的首次會晤，被視為歷史上的最大突破。但9年後的習近平已非當年的習近平，現在的中國，對內管控力道更強，對外的戰狼外交更猛，對台灣，則是軍武威脅日益嚴峻，在時空背景變遷之下，馬英九即將要見的，是一個更加虎視眈眈的習近平，必須小心。
不過，習近平開啟第三任期以來，並未見到任何台灣人士，台灣訪客皆由全國政協主席王滬寧與國台辦主任宋濤接見。此次馬英九究竟能不能見到習近平，也可由此觀察中共對台的態度是否釋出善意或更加冷峻。
目前民進黨對於馬英九這趟中國大陸之旅，尚在觀望，一來也是希望藉著馬英九緩和兩岸敵對的劍拔弩張，二來也在試探中共動向。
不管有沒有見習近平，在馬英九即將出發之前，仍要呼籲其務必守住台灣利益，尊重台灣主流民意為追求主權與自由的事實，不要打著和平旗幟，卻讓對岸大吃豆腐。