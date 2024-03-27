台灣虎航今10:00開搶！「所有航線都有」最低1000元 謹記一條件
台灣虎航因應復活節來臨推出「找蛋限定活動」，今（27）日是活動第二天，昨日推出尊榮虎會員獨享機票單程未稅價僅100元起的優惠，今天則是開放所有人只要是會員都可下訂，最低也僅1000元起，且全部航線都有將有此優惠票價，但是有一規定，即是需一次下訂來回機票始可享優惠，即單程不適用，活動優惠日期為今日10:00開搶～明（28）日的23:59為止。
記者葉盛耀/綜合報導
此次虎航的「找蛋限定活動」共有三天，今（27）天為第二天，同樣將於10:00開放搶票，優惠價格則為1000元/1500元。須謹記有一規定，必須同時下訂來回機票才能享有優惠，按照昨日開放尊榮虎開搶的規則，只要是在同國家內下訂來回機票皆適用，例如台北桃園機場飛至日本福岡，再從日本岡山飛回台北桃園機場，就可算是來回機票。
而多位機票達人們都預估，若是來回的航線都有搶到1000元或1500元的優惠，最終含稅來回票價（未加行李）可能會落在3500 ～ 4000元之間，算是相當超值。且因為此次開放一般會員(菁英虎)就能下訂，等於門檻低，所以肯定一開始台灣虎航的官網就會塞爆，要有心理準備。
長年觀察機票的網紅蓋瑞哥也於臉書粉專「蓋瑞哥 機票獵人」裡貼文提醒，想找到好的價格，只能一天天慢慢搜尋，無法看整個禮拜。因此他建議準備2個設備（例如同時開電腦與手機），分開找不同的來回日期。絕不要直接在電腦瀏覽器裡開兩個視窗，因為虎航官網設有多視窗偵測，讓視窗跳掉。
另外，星宇航空日前則宣布插旗新興熱門度假勝地-富國島，7月1日正式從台北啟航，每週五班次往返，執飛航機為A321neo，屆時星宇航空將成為最多越南航點的國籍航空，一共飛航胡志明市、河內、峴港及富國島四個航點。加上4月2日開闢的台中-峴港航線，每週將提供35架次往返台越航班。星宇航空與各大旅行社皆有合作推出富國島團體行程，5天4夜最低價新台幣3萬5,900起，詳情請洽各大旅行業者。