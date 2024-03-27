輝達終結連六漲勢！美國消費者信心下滑　美股尾盤逆轉漲幅收跌

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世界大型企業聯合會首席經濟學家Dana M. Peterson表示，消費者對當前形勢的評估在三月份有所改善，但他們對未來也變得更加悲觀，「55歲及以上消費者的信心有所上升，但55歲以下消費者的信心有所下降。另外，收入在 50000美元至99999美元之間的消費者表示3月份信心下降，而所有其他收入群體的信心略有改善。」
Peterson進一步指出，過去六個月中，無論是年齡組還是收入，信心都沒有出現真正的上升或下降趨勢。
不過即將在本週五發佈的2月個人消費支出 (PCE) 物價指數才是重點。個人消費支出物價指數是美國聯準會首選的通膨指標。除了通膨數據外，多位聯準會官員也將於本週發表談話，市場特別關注將於週三發表的聯準會理事 (Christopher Waller) 和週五的聯準會主席鮑爾。
週二公布的經濟數據好壞參半。美國獨立投行貝雅公司（Baird＆Co.）投資策略分析師梅菲爾德（Ross Mayfield）表示，本月結束時，這應該是一個相對安靜、較短的一週。投資者基本上正在等待最新的個人消費支出和勞動力市場空缺數據出爐。
瑞銀表示，第四季度盈利成長和人工智慧相關股票持續湧入繼續支撐股市上漲。「儘管一些情緒和倉位指標表明未來幾個月將出現溫和回調，但我們仍然認為股市的四個關鍵驅動因素在很大程度上仍然存在。」四個關鍵驅動因素包含穩健增長、通貨緊縮、聯準會轉向、爆炸性增長人工智慧投資。
儘管最近的通膨數據可能表明利率將在較長時間內保持較高水平，但瑞銀認為，勞動力市場趨勢將導致聯準會官員可能會在今年年中開始降息行動。
高盛認為，目前投資者對股市的樂觀情緒主要是因為對人工智慧的熱情所推動，人工智慧創造了一個集中的市場。然而，儘管盈利總體強勁，但市場的週期性板塊尚未向上修正。
美股道瓊指數下跌31.31點，或0.08%，收39,282.33點。
那斯達克指數下跌68.77點，或0.42%，收16,315.7點。
費城半導體指數下跌39.62點，或0.81%，收4,851.88點。
標普500指數下跌14.61點，或0.28%，收5,203.58點。