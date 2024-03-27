營建獲利王潤隆超狂配息！網友大驚奇　股價大漲9%後失速殺低翻黑

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現金股利的部分，今年的3元，比起上一年配發的0.6元的股息還要高，也寫下歷年股利新高紀錄；而這次潤隆除了現金股利外，也罕見的配股，擬1股配發1.2股，等於原本持有1張的股東，參與配股後可以擁有2.2張，相對潤隆的股本也將由45.1億元，快速膨脹至99.22億元，直逼百億元大關。
消息一出，立刻在股市社團掀起討論，網友直呼：「3+12會不會太狂」、「潤隆配股有扯到，打趴所有營建股」、「我揉了兩次眼睛」、「明天直接漲停鎖死」、「不知道明天開始幾根漲停」。
展望未來，潤隆指出，總銷逾80億元的「夢悅城」預計上半年完工交屋，其中住宅方面已經幾乎完銷，可望成為今年業績來源，明年則預計推出總銷逾65億元桃園龜山「溫莎堡」案，預計2026年完工，總銷65億元的台中西屯區住宅案，合計今年推案量達130億元。另，原本預計今年底入帳的「景安文匯」、文山區萬芳段案，則受工期因素影響，將延至2025年的完工個案。
同時母公司興富發也同步公告股利政策，去年稅後純益24.37億元，年減34.8%；每股稅後純益為1.33元，低於前年的2.29元，董事會決議，擬配發每股現金股利0.5元，股票股利1元，配發率達到113%，可以說是相當大方，現金殖利率約落在1.2%。分析師認為，潤隆以及興富發目前的股利政策來看，都反應出建商在央行土地融資、建築融資的縮緊下，多數都採取保留現金在手，並且大方配股的趨勢。
目前上市建商所配發的股票股利來看，華固建設擬配發8.5元股利，其中包括7.5元現金股利以及1元的股票股利，也是華固建設歷年來最高紀錄，而這也是華固這12年以來首度配發股票股利給股東。