小甜甜離婚後牽手新歡！認愛對象「是女生」 交往5個月就告吹
藝人張可昀（小甜甜）去年和前夫宋晉賢結束2年婚姻。小甜甜恢單後8個月就被拍到有新戀情，當時經紀公司回應「目前就是友達以上的階段」，認了戀愛中。據悉，小甜甜的新對象是女生，而兩人交往短短5個月，就爆出已分手。
記者薛羽彤／綜合報導
據《鏡週刊》報導，小甜甜去年11月被拍到在街上與新歡手牽手，據知情人士透露，小甜甜離婚後的這位新歡是女生，兩人個性談得來決定交往看看，但她後來發現對方想法不夠成熟，決定退回朋友關係，短短5個月新戀情告終。
小甜甜被爆出新戀情後，她上節目《小姐不熙娣》談到，新歡是在月老廟求來的，「紅繩斷掉那個人就出現了」。小甜甜在節目上被主持人小S逼問新歡的細節，她透露對方身高大約174公分、體重73公斤，是正常上班族，小甜甜也表示，對方曾說過不會向她提分手，除非有天小甜甜自己不愛了，甜蜜給承諾。
小甜甜與小13歲的宋晉賢認識沒多久就閃婚，組成家庭後發現生活習慣、個性不合決定離婚，雙方吵得不可開交，互相指控對方，家務事搬上檯面。當時小甜甜離婚後爆出新戀情，宋晉賢就回應「要彼此把握珍惜，要好好恭喜這個新歡，人生中大獎了！！！祝福他們兩位一定要白頭偕老 」，酸度指數破表。
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