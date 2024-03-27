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李洋宣佈今年打完就引退！「麟洋配」曾奪東京奧運羽球男雙金牌　

▲羽球黃金男雙「麟洋配」李洋，宣布今年打完就退休。（圖／國訓中心提供）
▲羽球黃金男雙「麟洋配」李洋，宣布今年打完就退休。（圖／國訓中心提供）

運動中心/綜合報導

李洋要退休了！曾在東京奧運奪下羽球男雙金牌的李洋、王齊麟，不但組成「麟洋配」，並將在今年再次征戰巴黎奧運，李洋不但宣布今年結束後，就正式引退，也希望自己能夠在巴黎奧運奪牌，有完美句點。李洋表示自己想往教練、老師等方面發展，希望可以把球技傳承，而他也確定今年是最後一年。

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李洋出身背景

李洋籍貫是金門，父親也是軍人出身，要求嚴謹，不過熱愛羽球，他也在耳濡目染之下，對於羽球運動很有熱情，並且也在青少年選拔賽中脫穎而出，成為甲組球員。

▲我國黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋。（資料照／Badminton photo提供）
▲我國黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋。（資料照／Badminton photo提供）
李洋甲組成績

由於受到合庫、土銀等贊助，李洋一開始跟學長李哲輝搭配，兩人也曾於2018年雅加達亞運會奪下男雙銅牌，不過李洋跟王齊麟搭配卻更能展現出他的球技。

巡迴賽四冠、年終賽四強

2019年李洋跟王齊麟搭配「麟洋配」組合十分有威力，不但在巡迴賽大殺四方，拿下4次冠軍，還打進年終賽四強，開始展露頭角。

新冠疫情影響、東京奧運延期

就在兩人要開始新球季時，新冠肺炎疫情影響了兩人出賽機會，而還要隔離等更是痛苦，東京奧運延期一年，兩人在2021年7月31日，擊敗中國組合李俊慧和劉雨辰，結果兩人在最後挑戰成功，拿下中華臺北奧運代表團史上首面球類項目金牌。

▲我國第一男雙「麟洋配」王齊麟／李洋在東京奧運金牌戰擊敗中國雙塔，勇奪台灣運史上羽球首面獎牌就是金牌。（圖／美聯社）
▲我國第一男雙「麟洋配」王齊麟／李洋在東京奧運金牌戰擊敗中國雙塔，勇奪台灣運史上羽球首面獎牌就是金牌。（圖／美聯社／達志影像）
麟洋配、聖筊組合由來

而李洋跟與搭檔王齊麟被稱呼為麟洋配聖筊組合，主要是東京奧運時兩人挑戰成功奪金，倒地時的畫面，也被球迷稱為「聖筊」。

▲李洋、王齊麟羽球男雙組合曾挺進杭州亞運四強戰。（圖／葉政勳攝 ）
▲李洋、王齊麟羽球男雙組合曾挺進杭州亞運四強戰。（圖／葉政勳攝 ）
李洋昨日接受媒體訪問時表示，「今年確定是最後了，在運動場上完美的結束，這樣就好了。沒有特別要做什麼事，單純就喜歡在場上的感覺。」

李洋預計未來退休希望可以擔任教職，而他也表示，自己當過選手，但不知道學習怎樣當老師、教練，希望可以傳承一些自己的球技跟想法。

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