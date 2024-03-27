李洋宣佈今年打完就引退！「麟洋配」曾奪東京奧運羽球男雙金牌　

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李洋籍貫是金門，父親也是軍人出身，要求嚴謹，不過熱愛羽球，他也在耳濡目染之下，對於羽球運動很有熱情，並且也在青少年選拔賽中脫穎而出，成為甲組球員。
李洋甲組成績
由於受到合庫、土銀等贊助，李洋一開始跟學長李哲輝搭配，兩人也曾於2018年雅加達亞運會奪下男雙銅牌，不過李洋跟王齊麟搭配卻更能展現出他的球技。
巡迴賽四冠、年終賽四強
2019年李洋跟王齊麟搭配「麟洋配」組合十分有威力，不但在巡迴賽大殺四方，拿下4次冠軍，還打進年終賽四強，開始展露頭角。
新冠疫情影響、東京奧運延期
就在兩人要開始新球季時，新冠肺炎疫情影響了兩人出賽機會，而還要隔離等更是痛苦，東京奧運延期一年，兩人在2021年7月31日，擊敗中國組合李俊慧和劉雨辰，結果兩人在最後挑戰成功，拿下中華臺北奧運代表團史上首面球類項目金牌。
麟洋配、聖筊組合由來
而李洋跟與搭檔王齊麟被稱呼為麟洋配、聖筊組合，主要是東京奧運時兩人挑戰成功奪金，倒地時的畫面，也被球迷稱為「聖筊」。
李洋昨日接受媒體訪問時表示，「今年確定是最後了，在運動場上完美的結束，這樣就好了。沒有特別要做什麼事，單純就喜歡在場上的感覺。」
李洋預計未來退休希望可以擔任教職，而他也表示，自己當過選手，但不知道學習怎樣當老師、教練，希望可以傳承一些自己的球技跟想法。
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