MLB／宇宙道奇竟然還有弱點！官網記者點名　「這2點」仍待加強

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Juan Toribio首先提到道奇隊在經過春訓以及2場首爾海外開幕戰後，球隊仍存在著需要在改進的缺點，第一點是道奇隊的內野防守令人擔憂。今年春訓開打後，道奇總教練Dave Roberts先讓Gavin Lux扛下游擊，Mookie Betts則是負責二壘防區，但Gavin Lux守游擊的穩定性不足，傳球穩定性不夠、也時常有失誤出現，隨後教練團決定將2人互換守位，改由 Mookie Betts鎮守游擊大關。
但Betts生涯在大聯盟守游擊也僅有12場的出賽紀錄，加上三壘手Max Muncy也是以「棒子換取守備」，道奇隊新賽季的內野防守表現如何，確實值得關注。
第二點是山本由伸的掙扎
山本由伸是今年道奇隊最大先發投手補強，特別是他在首爾海外賽擔綱道奇隊第2戰先發重任，未料卻遭到教士隊的「震撼教育」，大聯盟職業生涯初登板表現相當不理想，僅投1局就狂失5分退場，Juan Toribio認為山本由伸的狀況，也是相當令人擔憂的。
洛杉磯道奇休賽季最大筆的補強莫過於大谷翔平，許多好手也加入到陣中，包括了前光芒王牌Tyler Glasnow、強打Teoscar Hernández等大咖加盟，讓原本就已經相當堅強的陣容，增添更多奪冠本錢。
不過道奇隊還是有很多隱憂，例如：道奇隊壓力是否太大，大谷翔平涉賭案會影響他的球技嗎？還有，山本由伸能否適應美國職棒節奏，都需要球季來驗證。
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