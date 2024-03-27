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MLB／宇宙道奇竟然還有弱點！官網記者點名　「這2點」仍待加強

▲宇宙道奇竟然還有弱點！官網記者點名「這2點」仍待加強，圖為道奇隊日籍好手山本由伸，首場大聯盟出賽就被教士隊震撼教育，1局狂失5分苦吞生涯首敗。（圖／美聯社／達志影像）
▲宇宙道奇竟然還有弱點！官網記者點名「這2點」仍待加強，圖為道奇隊日籍好手山本由伸，首場大聯盟出賽就被教士隊震撼教育，1局狂失5分苦吞生涯首敗。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

美國職棒MLB洛杉磯道奇隊在休賽季大肆進補，不但成功網羅日籍二刀流好手大谷翔平，隨後也成功搶下日職最強投山本由伸，但是否在新賽季開打後，戰績就能夠一飛沖天，道奇官網的資深記者Juan Toribio便指出，道奇隊還有工作要做，並且有「2個部分」待加強，第一點是道奇隊的內野守備，第二點為山本由伸的問題。

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道奇隊守備問題：

Juan Toribio首先提到道奇隊在經過春訓以及2場首爾海外開幕戰後，球隊仍存在著需要在改進的缺點，第一點是道奇隊的內野防守令人擔憂。今年春訓開打後，道奇總教練Dave Roberts先讓Gavin Lux扛下游擊，Mookie Betts則是負責二壘防區，但Gavin Lux守游擊的穩定性不足，傳球穩定性不夠、也時常有失誤出現，隨後教練團決定將2人互換守位，改由 Mookie Betts鎮守游擊大關。

▲道奇開路先鋒Mookie Betts新賽季將鎮守游擊大關，他過去在大聯盟僅有12場，以游擊手身分出賽的紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
▲道奇開路先鋒Mookie Betts新賽季將鎮守游擊大關，他過去在大聯盟僅有12場，以游擊手身分出賽的紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
但Betts生涯在大聯盟守游擊也僅有12場的出賽紀錄，加上三壘手Max Muncy也是以「棒子換取守備」，道奇隊新賽季的內野防守表現如何，確實值得關注。

第二點是山本由伸的掙扎

山本由伸是今年道奇隊最大先發投手補強，特別是他在首爾海外賽擔綱道奇隊第2戰先發重任，未料卻遭到教士隊的「震撼教育」，大聯盟職業生涯初登板表現相當不理想，僅投1局就狂失5分退場，Juan Toribio認為山本由伸的狀況，也是相當令人擔憂的。

洛杉磯道奇休賽季最大筆的補強莫過於大谷翔平，許多好手也加入到陣中，包括了前光芒王牌Tyler Glasnow、強打Teoscar Hernández等大咖加盟，讓原本就已經相當堅強的陣容，增添更多奪冠本錢。

不過道奇隊還是有很多隱憂，例如：道奇隊壓力是否太大，大谷翔平涉賭案會影響他的球技嗎？還有，山本由伸能否適應美國職棒節奏，都需要球季來驗證。

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