大谷翔平開記者會卻不受訪！美國記者提疑問「事情看起來更可疑」
大谷翔平再度受到質疑！美國記者Joe Pompliano專注在運動、投資以及商業方面，在昨（26）日洛杉磯道奇隊大谷翔平召開記者會，卻不接受媒體訪問後，提出疑問，他表示：「如果大谷翔平不回答任何問題，他為什麼不乾脆發布聲明稿就好？」，此外，大谷翔平還有很多問題要解釋，例如：水原一平如何從他的帳戶付款給莊家等，再次引發爭議。
記者吳政紘/綜合報導
大谷翔平的前翻譯水原一平，上周在韓國首爾海外賽第一場比賽結束後，向全隊道歉，並坦承他有賭博成癮症，之後他到飯店跟大谷翔平解釋，大谷才知道自己的資金遭竊，而水原一平也跟大谷分道揚鑣，大谷透過經紀人發表聲明，並在「神隱」一個禮拜後，才跟大家說明。
不過道奇隊在昨日記者會上不準媒體跟大谷翔平提問，也是間接保護他，大谷翔平念完聲明後，就離開會場，之後比賽，大谷翔平並練習傳接球，再度展開投球練習。
大谷翔平被質疑沒有把話說清楚，即便他已經明確表明自己沒有涉入，也沒有委託任何人進行運動博弈，更沒有把帳戶的錢送給莊家，全部都是水原一平水說謊，並且對球團、經紀人、大谷說謊，謊稱是要幫友人償還債務，結果水原就是自己欠下460萬美元高額賭債，欺騙了大家。
Joe Pompliano也提到，「大谷怎麼可能沒注意到每個月50萬元的支出，還持續好幾個月」，他需要事情的答案，不過大谷翔平在記者會上仍表明，不能透露太多，但會全力配合調查。
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