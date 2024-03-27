12歲以下吃到飽免費！身高體重數字可抵大人餐費 假日加碼松葉蟹
迎接兒童假期，位在南港車站四鐵共構的台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳，推出「長高高，省荷包」快閃活動，於4月1日至4月14日凡兩位成人攜帶一位孩童享用午餐，即招待孩童餐費免費！大人餐費再折抵孩童身高與體重數字，孩童身高體重數字越大，折扣數越高、越划算，優惠部分限12歲以下孩童，並需加收一成服務費。另外，捷絲旅Just Sleep則是集合全台七家飯店，推出即日起至4月30日連續40天「童享趣」兒童節優惠住房專案，兒童免費入住再贈自助早餐。
記者葉盛耀/綜合報導
此次台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳「長高高，省荷包」兒童節快閃活動，不僅可暢饗北海道生食級干貝，同時還可以享用無限量供應的歐式冷盤、從澎派海鮮蝦蟹、現切爐烤肋眼牛排、法式春蔬燉羊肉、檸檬蒸鮮魚等中西美饌，到現場製作的烈日鬆餅、DIY提拉米蘇及點心主廚特製精緻糕點，以及時令鮮果、哈根達斯冰淇淋等豐富好料無限供應。假日再加碼肉質細緻鮮甜的松葉蟹及醋蔥漬鮭魚卵生蠔。
此外，即日起敘日全日餐廳推出「春日野餐趣」活動，邀請民眾於春暖花開的季節，於敘日全日餐廳獨有的500坪遼闊山景露臺，來場綠意秘境野餐。春日野餐趣為讓旅客可以走向戶外享受陽光和美食，輕鬆體驗野餐，凡於敘日全日餐廳用餐可免費借用野餐道具，包含野餐提籃、野餐墊、躺椅等。於台北城市的 270 度群山環繞的綠意秘境，享受療癒翠綠山景及眺望101，暢饗超人氣Buffet豐盛美食。
另外，晶華國際酒店集團旗下捷絲旅Just Sleep品牌，則是全台連線集合台北西門館、三重館、宜蘭礁溪館、花蓮中正館、台南虎山館、高雄站前館及中正館等七家飯店，即日起至4月30日連續40天推出「童享趣」兒童節優惠住房專案，兒童免費入住再贈自助早餐，各館還加碼玩具伴手禮，也有部分館優惠延遲退房。以台北三重館為例，兩大一小入住豪華客房，每人每晚平均只要900元起。