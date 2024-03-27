全聯員工離職終於敢說了！上班內幕曝光　「結帳太慢」兇手超意外

12歲以下吃到飽免費！身高體重數字可抵大人餐費　假日加碼松葉蟹

▲六福萬怡酒店的敘日全日餐廳推出「長高高，省荷包」快閃活動，於4月1日至4月14日凡兩位成人攜帶一位孩童享用午餐，即招待孩童餐費免費，且孩童的身高與體重數字可抵大人餐費。（圖／六福萬怡提供）
▲六福萬怡酒店的敘日全日餐廳推出「長高高，省荷包」快閃活動，於4月1日至4月14日凡兩位成人攜帶一位孩童享用午餐，即招待孩童餐費免費，且孩童的身高與體重數字可抵大人餐費。（圖／六福萬怡提供）

記者葉盛耀/綜合報導

迎接兒童假期，位在南港車站四鐵共構的台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳，推出「長高高，省荷包」快閃活動，於4月1日至4月14日凡兩位成人攜帶一位孩童享用午餐，即招待孩童餐費免費大人餐費再折抵孩童身高與體重數字，孩童身高體重數字越大，折扣數越高、越划算，優惠部分限12歲以下孩童，並需加收一成服務費。另外，捷絲旅Just Sleep則是集合全台七家飯店，推出即日起至4月30日連續40天「童享趣」兒童節優惠住房專案，兒童免費入住再贈自助早餐。

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此次台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳「長高高，省荷包」兒童節快閃活動，不僅可暢饗北海道生食級干貝，同時還可以享用無限量供應的歐式冷盤、從澎派海鮮蝦蟹、現切爐烤肋眼牛排、法式春蔬燉羊肉、檸檬蒸鮮魚等中西美饌，到現場製作的烈日鬆餅、DIY提拉米蘇及點心主廚特製精緻糕點，以及時令鮮果、哈根達斯冰淇淋等豐富好料無限供應。假日再加碼肉質細緻鮮甜的松葉蟹及醋蔥漬鮭魚卵生蠔。 

▲敘日全日餐廳無限量供應歐式冷盤、從澎派海鮮蝦蟹、現切爐烤肋眼牛排、法式春蔬燉羊肉、檸檬蒸鮮魚等中西美饌。（圖／六福旅遊集團提供）
▲敘日全日餐廳無限量供應歐式冷盤、從澎派海鮮蝦蟹、現切爐烤肋眼牛排、法式春蔬燉羊肉、檸檬蒸鮮魚等中西美饌。（圖／六福旅遊集團提供）
▲敘日全日餐廳假日再加碼肉質細緻鮮甜的松葉蟹及醋蔥漬鮭魚卵生蠔，體驗海味雙重奏。（圖／六福旅遊集團提供）
▲敘日全日餐廳假日再加碼肉質細緻鮮甜的松葉蟹及醋蔥漬鮭魚卵生蠔，體驗海味雙重奏。（圖／六福旅遊集團提供）
此外，即日起敘日全日餐廳推出「春日野餐趣」活動，邀請民眾於春暖花開的季節，於敘日全日餐廳獨有的500坪遼闊山景露臺，來場綠意秘境野餐。春日野餐趣為讓旅客可以走向戶外享受陽光和美食，輕鬆體驗野餐，凡於敘日全日餐廳用餐可免費借用野餐道具，包含野餐提籃、野餐墊、躺椅等。於台北城市的 270 度群山環繞的綠意秘境，享受療癒翠綠山景及眺望101，暢饗超人氣Buffet豐盛美食。

▲春日野餐趣為讓旅客可以走向戶外享受陽光和美食，輕鬆體驗野餐，用餐可免費借用野餐道具，包含野餐提籃、野餐墊、躺椅等。（圖／六福旅遊集團提供）
▲春日野餐趣為讓旅客可以走向戶外享受陽光和美食，輕鬆體驗野餐，用餐可免費借用野餐道具，包含野餐提籃、野餐墊、躺椅等。（圖／六福旅遊集團提供）
另外，晶華國際酒店集團旗下捷絲旅Just Sleep品牌，則是全台連線集合台北西門館、三重館、宜蘭礁溪館、花蓮中正館、台南虎山館、高雄站前館及中正館等七家飯店，即日起至4月30日連續40天推出「童享趣」兒童節優惠住房專案，兒童免費入住再贈自助早餐，各館還加碼玩具伴手禮，也有部分館優惠延遲退房。以台北三重館為例，兩大一小入住豪華客房，每人每晚平均只要900元起。

▲捷絲旅Just Sleep全台從北到南七據點聯手，即日起至4月30日連續40天推出「童享趣」兒童節優惠住房專案，提供兒童免費入住再贈自助早餐及備品，另有延遲退房。（圖／捷絲旅提供）
▲捷絲旅Just Sleep全台從北到南七據點聯手，即日起至4月30日連續40天推出「童享趣」兒童節優惠住房專案，提供兒童免費入住再贈自助早餐及備品，另有延遲退房。（圖／捷絲旅提供）

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