清明掃墓高市6大墓區　交通資訊看這裡

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此外，為避免國道1號中正、建國、九如等交流道、國道10號大中、仁武等交流道因清明掃墓車潮造成交通壅塞，清明連續4天假期間，高市警局也於每日8-12時、15-19時等易壅塞時段，增派警力投入疏導，並將針對高速公路局實施國道各交流道入口匝道儀控管制，協調高速公路局南區行控中心機動調整匝道儀控時制，並由員警落實路口淨空，並控燈引導平面道路車流輪放匯入國道，減少駕駛人等候時間，增進交通順暢。
各主要墓區交通管制措施如下：
一、市立殯儀館-鳥松納骨塔、覆鼎金公墓：
①管制時間：3月30日、31日及4月4、5、6、7日每日7~16時。
②管制方式：本館路600巷視現場交通狀況機動單行管制(汽車往北行駛，公車除外)，鼎金一巷(墓區道路)禁止車輛進入。
二、鼓山區元亨寺：
①管制時間：3月30日、31日及4月4、5、6、7日每日7~16時。
②興隆路彈性實施單行動線管制，車輛單行管制(由興隆路進入，萬壽路駛出)。民眾可將車輛停放於台泥停車場，4月4日開放車輛自元亨寺停車場後門產業道路往台泥停車場離開。
三、燕巢深水山公墓：
①管制時間：3月30日、31日及4月4、5、6、7日每日7~16時。
②管制方式及免費接駁車服務：車輛繞駛至仁愛之家前號誌路口迴轉進入墓區，深水路4巷道路兩側禁止停車，執行違規拖吊工作。民眾可搭乘捷運至R21都會公園站4號出口，搭乘市府免費接駁車往返；另墓區內設有巡迴接駁車供搭乘。
四、鳳山拷潭公墓：
①管制時間：3月30日、31日及4月4、5、6、7日每日7~16時。
②管制方式：每日7時起過埤路2巷/懷恩路口及過埤路2巷口，管制汽車進入。掃墓民眾車輛可將車輛停放於過埤路2巷獅頭宮旁海吉貨櫃場汽車第一臨時停車場、明峰貨櫃場第二臨時停車場。
五、大樹第一納骨塔：
①管制時間：3月30日、31日及4月4日每日7-16時。
②管制方式：民眾汽、機車統由小坪路南側入、北側出(逆時針循環)，或可將車輛停放於大樹區公所週邊道路退縮地、該公所後門設有機車場臨時停車區。
六、旗津生命紀念館：
①管制時間：3月30日、31日及4月4、5、6、7日每日7~16時。
②管制方式及免費接駁車服務：中洲二路旗津生命紀念館前(北汕巷至中洲二路289巷)區間路段，實施汽車往北單行管制。民眾可搭乘捷運至R5前鎮高中站，搭乘市府免費接駁車經前鎮至旗津過港隧道往返。
想瞭解即時路況，請收聽警察廣播電臺(FM93.1)，該局將規劃專人連線提供即時路況，出門前亦可利用「高雄市即時交通資訊服務網官網」、「高速公路1968APP」、「GOOGLE MAP網路地圖」等查詢相關資訊，預先規劃行程動線並行駛替代道路避開壅塞。