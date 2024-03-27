大谷翔平連11打席未敲安！跟水原一平涉賭有關 球迷：果然受影響
大谷翔平受到影響了？洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，在日前因為翻譯水原一平被爆出涉賭，加上利用大谷翔平的資金轉給莊家，水原一平是大谷翔平昔日好戰友跟翻譯，沒想到卻欺騙大谷翔平，這讓他感到震驚，甚至不敢置信，而大谷翔平或許也心情受到影響，他近期熱身賽連續11打席未敲安，今（27）日再戰天使隊，大谷依舊打二棒先發，擔任指定打擊。不過球迷也說：「他心情果然受影響。」
記者吳政紘/綜合報導
大谷在韓國首爾海外賽才發現自己資金外流，水原一平涉嫌竊取他450萬美元（約1.4億台幣）的天價，這讓大谷感到憤怒，並且解除兩人好友關係，水原一平也傳出被引渡，但大谷在事件爆發後，直到昨日才召開記者會鬆口事情經過。
大谷翔平昨日先發出賽，敲出三壘滾地球出局，游擊滾地球出局，還有保送，2打數未敲安，在29日道奇主場開幕戰前，今天是最後的熱身賽調整機會。
大谷翔平昨日遇到老東家天使隊，還是一如往常跟其他前隊友寒暄，不過第三打席差點被觸身球招呼「頭部」，他也大叫閃過，不過他最後一次擊出安打，已經是21日在韓國敲安，回到美國目前尚未敲安。
有不少傳聞這應該跟水原一平被解僱相關，但大谷翔平已經換了新翻譯，並且是數據分析大師，或許可能改變大谷的打擊思維。有球迷發現大谷狀況低迷，也紛紛表示：「他心情果然受到影響」。
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