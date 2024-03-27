影／勇士「嘴綠」又出招！防守放倒Patty Mills　裁判吹普通犯規

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Draymond Green第一節比賽開賽不久後，便在一次防守時，與Patty Mills糾纏在一塊，Green的整支左手環繞著Mills的右肩與脖子，並將他往後拉倒，該舉動在經過裁判討論與重播輔助判決後，裁判並沒有將這次犯規升級。而這次犯規出現之後，現場轉播人員便表示，熱火隊肯定會針對這個犯規去看重播，看是否會升級為惡意犯規，因為這是一個相當危險的舉動。
這次Draymond Green接近「鎖喉」的犯規，裁判最終並沒有升級，也引來許多網友不滿，並紛紛表示：「難道要打死人才算犯規嗎」、「鎖喉功只給普通犯規？」、「這樣的動作對Draymond Green來說，確實是再普通不過」、「綠師傅又開始了」。
Draymond Green本賽季至今屢屢與對手爆發衝突，也招來外界不少批評。上個禮拜對陣灰熊隊的比賽上，Draymond Green在比賽當中，先是挑釁灰熊長人Santi Aldama，之後又和灰熊後衛Desmond Bane發生衝突，期間也不慎「放倒」灰熊總教練Taylor Jenkins，最後Green則是領到一次技術犯規。
先前Draymond Green也曾被NBA聯盟官方下令無限期禁賽，直到他的心理狀態能夠回到正軌，才能夠再度回到球場，但如今種種爭議畫面再現，Draymond Green也必須要正視這些問題。
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