超血汗！府自戕憲兵生前「站二歇二」遭打臉 邱國正：造假就移送
負責總統府安全的憲兵211營，本月1日傳出一名古姓上兵於執勤衛哨時持槍自戕，經送醫後不治，消息傳出後引發社會震驚。媒體報導，古男在事發前幾天確實曾「站二歇二」，且常站二歇四，輕生前一天除了3班正哨，甚至還有3班附加哨(待命班)，打臉憲兵沒有「站二歇二」的說法。國防部長邱國正今（27）日表示，不要欺騙要講真話，造假該移送就移送，但要檢討什麼原因出此下策。
記者呂炯昌／台北報導
立院外交及國防委員會今日邀請國防部報告「國軍無人機運用的現況及發展」，會前受訪，媒體詢問憲兵坦承「站二歇二」，打臉之前「 站二歇六」的說法，質疑軍方說謊？邱國正表示，國軍發生一連串事情，他坦白說很遺憾，個人、家屬跟部隊都是遺憾，國軍不會推責，不會推給當事人，甚至推給基層幹部，他不會做這種事。
邱國正說，他一再跟同仁講照顧官兵是他們的責任，沒有照顧好要檢討，第一個不要欺騙，要講真話，該面對法律絕對面對。面對這狀況有兩個方法，第一個眼前調整兵力，給他符合勤務，第二個不怪罪基層幹部，造假該移送就移送，但要檢討什麼原因出此下策，處理中講求本身任務、人員、家庭種種考量，軍方絕對不會隱瞞，絕對會處理。
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