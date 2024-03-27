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貴婦奈奈露臉了！逃亡5年哭被黑白兩道追捕　吃即期品、打工過活

▲貴婦奈奈（右）與男友黃博健行蹤曝光，她哭訴被黑白兩道追捕，吃即期品、打工過活。（圖／貴婦奈奈臉書）
▲貴婦奈奈（右）與男友黃博健行蹤曝光，她哭訴被黑白兩道追捕，吃即期品、打工過活。（圖／貴婦奈奈臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

網紅作家貴婦奈奈（本名蘇陳端）2018年因男友黃博健、名醫公公黃立雄成立的「杏立博全醫美診所」涉犯吸金詐騙、惡意倒閉，貴婦奈奈和黃博健被控捲款近10億元逃往國外，目前被調查局列為307號通緝犯的貴婦奈奈，近日被目擊現蹤加拿大，她哽咽透露遭黑白兩道下達追捕令，逃亡5年生活過得拮据、狼狽，靠吃即期食物、四處打工餬口。

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▲貴婦奈奈和黃博健（左）被調查局列為通緝犯。（圖／貴婦奈奈臉書）
▲貴婦奈奈和黃博健（左）逃亡加拿大5年多，行蹤終於曝光。（圖／貴婦奈奈臉書）
據《鏡週刊》報導，貴婦奈奈澄清，她和黃博健並非外界猜測投資地下期貨輸錢，向高利貸借款造成重大資金缺口，而是有心人刻意放消息，這5年多兩人被警方通緝，黃博健曾經遭黑道擄走押上車恐嚇，每天都過得提心吊膽，三餐吃超商特價品，零下低溫只能穿戴大衣、圍巾和帽子睡覺，手腳凍到沒知覺，自己剪染頭髮，平時與黃博健靠打零工賺錢，發傳單、清潔工開Uber都做過。

▲貴婦奈奈（上圖）和黃博健被調查局列為通緝犯。（圖／法務部調查局官方網站）
▲▼貴婦奈奈（上至下圖）、黃博健、黃立雄被調查局列為通緝犯。（圖／法務部調查局官方網站）
▲▼貴婦奈奈（上圖）和黃博健被調查局列為通緝犯。（圖／法務部調查局官方網站）
▲▼貴婦奈奈（上至下圖）、黃博健、黃立雄被調查局列為通緝犯。（圖／法務部調查局官方網站）
貴婦奈奈與黃博健、公公黃立雄3人創立杏立博全醫美診所，2018年11月驚傳惡性倒閉，被害人對3人提告詐欺，但貴婦奈奈和黃博健父子涉嫌捲走10億元潛逃出境，隔年1月8日由台北地檢署發布通緝，時效25年，至2043年止，調查局並祭出檢舉獎金，只要能緝獲1人歸案，獎金25萬元。

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