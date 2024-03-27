王文洋爆開價5億搶金孫！麻衣斷開9年豪門婚 罕見正面回應了
日籍女星佐藤麻衣與台塑集團創辦人王永慶的長孫王泉仁，2023年正式離婚，結束長達9年的婚姻。麻衣恢單後積極工作，獨自一人養育家人，傳出王泉仁父親王文洋開價5億元要搶金孫，麻衣首度正面回應「我沒有聽過。」
記者薛羽彤／綜合報導
據《鏡週刊》報導，傳出王家開價5億元要搶金孫，但遭麻衣拒絕。對於名嘴們在節目談論她的家庭事，麻衣始終保持沉默，此次她首度對外否認相關傳聞：「從來沒有阿公（王文洋）要搶孫子這件事，起碼我是沒聽過。」麻衣獨自帶著家人定居日本，不理外界的流言蜚語，麻衣透露，「我現在的生活沒什麼變化，很和平安穩地在日本東京生活。」
過去名嘴們曾在節目《新聞挖挖哇》中，討論麻衣與王泉仁的婚姻，兩人結婚第4年感情就變調，主要原因是王泉仁經常出國工作不在家，麻衣時常獨守空閨，到了後期，王泉仁更是放生母子，直接呈現不聞不問的狀態。對於這段婚姻，麻衣曾被問到「會不會恨王泉仁？」她回答「恨沒有用啊！」展現樂觀又堅強的心態。
對於麻衣的境遇，網友們看了紛紛感嘆，「夢想成空，有錢人難伺候」、「一入豪門深似海」、「有錢人總是換妻快，對子女未曾愛的陪伴」、「麻衣到底是嫁給公公還是她的老公啊，她老公完全沒有要出來處理事情，反正是男方的爸爸一直出來處理事情，沒那個心幹嘛娶麻衣」、「當初就知道會花心了，誰叫你要用孩子來綁住他呢。」
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