影／大谷翔平回到天使主場受歡迎！球團獻上「驚喜」 球迷也相挺
大谷翔平回來了！洛杉磯道奇隊今（27）日在熱身賽出戰天使隊，這是大谷翔平在轉隊後，首度回到老東家天使主場出賽，大谷一上場就受到不少球迷歡呼，由於他過去在天使2度拿下MVP，還有加上去年拿下全壘打王寶座，其實很受到球迷喜愛，不過去年球季結束後，大谷翔平並未接受合格報價，跟道奇隊簽下10年7億美元（約220億）台幣的天價合約，順利轉戰道奇軍團。不過大谷翔平近期受到水原一平翻譯涉賭事件影響，他聲稱被「欺騙」，依舊照往常出賽，仍受到球迷熱情歡迎，天使隊也給他驚喜，放上2023年MVP影片致敬他，讓他開心脫帽致意，可惜大谷首打席被三振出局。
記者吳政紘/綜合報導
大谷翔平這場打二棒，還有擔任指定打擊任務，他熱身賽賽前連續11打席未敲安，但天使隊球場喊出先發陣容，大谷翔平被唱名時，球迷就馬上歡呼。
此外，大谷在一壘後方熱身，並照往常在右外野的草皮盜壘練習衝刺，他在今天卻加入了打擊姿勢調整的練習，大谷並未拿球棒，而是希望讓自己右肩不要太快「開掉」。
大谷也跟「真好友」Mike Trout再度一起聊天，兩人相談甚歡，再度於二壘後方擁抱，大谷在20日、21日韓國首爾海外賽，都有敲出安打，但他在面對老東家天使隊2場熱身賽，目前2打數未敲安。
洛杉磯天使隊也獻給大谷「驚喜」，在他上場時，播放大谷翔平的精彩內容，包括他在去年MVP的身手，讓大谷很感動，甚至在打擊中難得脫帽致意，享受球迷的歡呼。
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