東南亞擴建賭場！目標中國觀光客　中國政府欲嚴禁

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泰國勞工部長皮帕(Phiphat·Ratchakitprakarn)23日指出政府十分支持建設合法賭場，「泰國賭場合法化將有助於透過支出和稅收增加國家收入。它還將有助於緩解非法賭博問題，特別是近年來迅速增長的線上賭博問題。另外，引入合法賭場將提振經濟，並為5個地區創造至少5萬個就業機會。」
澳門博彩諮詢公司IGamiX執行合夥人李忠良(Ben Lee)也看好泰國博弈產業的前景，認為泰國若能儘快開設賭場，將成為中國遊客必去朝聖的賭博聖地。
然而中國政府卻已在偷偷打壓國民出國賭博，「根據我們的消息人士，他們過往曾聽聞或發現有公民在海外賭博後，這些人在新冠疫情期間的護照就被沒收、取消或未續簽。我們還從賭場工作人員聽過一些消息，像是中國政府甚至可能或已經阻擋一些賭客前往澳門賭博。非常明顯的是，如果中國想要這樣做，他們就可以進行非常嚴密的人員審查。」
中國駐新加坡、韓國和斯里蘭卡大使館已經在近日相繼發表公告指出，中國法律嚴禁賭博，有關部門嚴厲打擊跨境賭博違法犯罪活動，即便境外賭場合法開設，中國跨境賭博也涉嫌觸犯中國法律。
中國逐漸加大管控國民之際，東南亞各國也正在擴建賭場。除了泰國，菲律賓也正準備投資建設更奢華的賭場。美國媒體《U.S.News》引述菲律賓博彩公司PAGCOR主席Alejandro Tengco指，當地將於未來5年內投入60億美元（約新台幣1800億元），在克拉克前美軍基地及宿霧增建新賭場，甚至擴展電子博彩，他表示當地客源主要來自韓國、日本、中國和新加坡。
百分之百由官方持股的PAGCOR（菲律賓娛樂暨博弈公司）表示，未來五年內海內外投入的資金約為新台幣上千億元，希望能成為亞洲博弈行業的第一名。