「寶林茶室」驚傳食物中毒釀2死　議員轟：蔣萬安市長你知道嗎？

我是廣告 請繼續往下閱讀
衛福部次長王必勝表示，此案有擴大的趨勢，所以26日晚衛福部和衛生局一起到餐廳稽查，衛福部也協助台北市政府儘快採樣、檢驗，加速釐清原因。
許家蓓痛批，事態嚴重，但事發到現在，沒看到蔣市長對此事有公開發言提醒。不管是蔣市長的臉書、台北市政府的line，也未見提醒訊息，只有1篇晚上6點多的衛生局新聞稿。
許家蓓說，她深知，衛生單位現在一定忙於釐清案情，不過台北市政府仍然可以先提醒民眾，若最近有到寶林餐廳用餐，請留意身體狀況，如果有不舒服，要儘快就診，不要延誤就醫。
許家蓓認為，是否為食物中毒事件，雖然尚待釐清。但是面對緊急事件的應變及訊息傳播，市府顯然有待加強！另外，新聞報導該餐廳多間分店預告停業，是否會導致後續的裁罰或需要求償時遭遇困難？她呼籲法務局必須預作因應，務必盡全力協助民眾！
國民黨台北市議員王欣儀也表示，目前累積7人送醫、不適，其中有人不幸喪命，另有1人於ICU用葉克膜搶救中。目前北市衛生局已稽查商鋪完畢，針對衛生缺失要求停業並限期於27日前改善。
王欣儀說，衛生局除儘快釐清致命原因、衛生缺失外，也應了解原料是否有問題？另外，也要呼籲曾至該餐廳用餐的民眾提高警覺，隨時注意身體狀況，有任何不適立刻就醫檢查，確保身體健康。