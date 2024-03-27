2好友信義A13用餐！1人疑食物中毒不治　衛生局急追查

「寶林茶室」驚傳食物中毒釀2死　議員轟：蔣萬安市長你知道嗎？

▲台北市遠東百貨知名素食店「寶林茶室」昨（26）日發生民眾用餐後身體不適，釀成2死悲劇，死因疑為食品中毒。（圖／資料照片）
▲台北市遠東百貨知名素食店「寶林茶室」昨（26）日發生民眾用餐後身體不適，釀成2死悲劇，死因疑為食品中毒。（圖／資料照片）

記者陳宜加／台北報導

台北市遠東百貨知名素食店「寶林茶室」昨（26）日發生民眾用餐後身體不適，釀成2死悲劇，死因疑為食品中毒，案情持續擴大，累計多人就醫，引發國內關注，民進黨台北市議員許家蓓昨晚痛批，食安風波延燒，「蔣萬安市長你知道嗎？」

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許家蓓昨天深夜表示，信義區素食餐廳發生疑似食物中毒事件，先是1名男性用餐後身體不適，急救後仍不幸病逝。但目前仍陸續接到醫院通報，以及民眾透過1999陳情，甚至還有民眾裝葉克膜搶救中。

衛福部次長王必勝表示，此案有擴大的趨勢，所以26日晚衛福部和衛生局一起到餐廳稽查，衛福部也協助台北市政府儘快採樣、檢驗，加速釐清原因。

許家蓓痛批，事態嚴重，但事發到現在，沒看到蔣市長對此事有公開發言提醒。不管是蔣市長的臉書、台北市政府的line，也未見提醒訊息，只有1篇晚上6點多的衛生局新聞稿。

許家蓓說，她深知，衛生單位現在一定忙於釐清案情，不過台北市政府仍然可以先提醒民眾，若最近有到寶林餐廳用餐，請留意身體狀況，如果有不舒服，要儘快就診，不要延誤就醫。

許家蓓認為，是否為食物中毒事件，雖然尚待釐清。但是面對緊急事件的應變及訊息傳播，市府顯然有待加強！另外，新聞報導該餐廳多間分店預告停業，是否會導致後續的裁罰或需要求償時遭遇困難？她呼籲法務局必須預作因應，務必盡全力協助民眾！

國民黨台北市議員王欣儀也表示，目前累積7人送醫、不適，其中有人不幸喪命，另有1人於ICU用葉克膜搶救中。目前北市衛生局已稽查商鋪完畢，針對衛生缺失要求停業並限期於27日前改善。

王欣儀說，衛生局除儘快釐清致命原因、衛生缺失外，也應了解原料是否有問題？另外，也要呼籲曾至該餐廳用餐的民眾提高警覺，隨時注意身體狀況，有任何不適立刻就醫檢查，確保身體健康。

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