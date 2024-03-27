天氣預報／明急轉變天！2波鋒面「雨下到週末」 一圖看降雨熱區
今（27）日東北季風減弱，清晨各地低溫雖然比昨（26）日稍微下滑，不過白天高溫有所回升，各縣市天氣也趨於穩定，天氣風險公司分析師方俊元表示，明（28）日天氣出現變化，白天各地處與多雲，深夜至週五（3/29）清晨鋒面通過，中部以北、東半部有雨勢，週末只有南部降雨機會較低，其餘各地都有局部短暫陣雨的機會。
記者張志浩／綜合報導
方俊元說明，今天天氣北部、東半部大致多雲時陰，白天高溫上升上升到攝氏22至26度，中南部則晴到多雲，高溫可以來到攝氏28至32度，今天只有迎風面東半部、午後各地山區偶有零星降雨的機會，其餘各地則不太會有明顯降雨的天氣。
方俊元指出，明天台灣轉西南至偏西風，各地普遍多雲為主，午後各地山區偶有零星短暫雨，明晚到週五上午，再有一波微弱鋒面通過臺灣，中部以北率先有降雨出現，接著降雨會隨鋒面通過，東半部也會開始有雨勢，中南部山區偶有零星短暫陣雨，其餘各地大致是多雲為主。
週六（3/30）整體水氣增多，中部以北及東半部有局部短暫陣雨，各地山區午後也會有短暫陣雨，其餘各地多雲。
週日到下週一（3/31至4/1），台灣附近水氣持續偏多，且有鋒面系統在台灣北部海面，大氣環境相當不穩定，只有南部地區降雨機會較低，其餘各地都有局部短暫陣雨的機會，甚至會有打雷發生的機會，近期天氣變化大，民眾請多留意天氣資訊。