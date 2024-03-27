共軍內蒙訓練基地模擬斬首總統府！邱國正：要做最壞的打算
衞星圖資網紅温約瑟昨日在臉書粉專披露，內蒙古自治區阿拉善盟阿拉善左旗新建模擬我國「博愛特區」的炸射靶場與訓場，研判可能模擬對總統府發動斬首。對此國防部長邱國正今（27）日表示，每天煩不是辦法，一定要做最壞的打算，這對我方也是警訊，國軍會嚴陣以待。
記者呂炯昌／台北報導
立院外交及國防委員會今日邀請國防部報告「國軍無人機運用的現況及發展」，會前受訪被問到共軍在內蒙模擬我國「博愛特區」設置炸射靶場與訓場。邱國正表示，任何國家若有類似的設置，就顯示對方有所企圖，對方若在能力範圍以內，絕對會模仿場景。如果我方有能力、有場地可以模仿某些標的物，我們在訓練時也會做。
邱國正說，台澎防衛的國防政策是防衛性質的，外界對我方設許多模擬必然，也不會輕忽。對方模仿了，也可以凸顯重點在哪裡，顯示對方有所企圖。例如中共曾做我方某個機場、某個部會的訓練基地布景，對我方也是警訊，國軍會嚴陣以待。
媒體問如何防範共軍模擬博愛特區準備進行斬首作戰演練，共軍作為這樣模擬彰顯他們的企圖，但也不完全如此，可能還有很多地方，他們不見得可以完全擺設，早期有做某一個機場，或這樣做某個都會區，對於這樣我們會嚴陣以待
邱國正補充說，「每天煩不是辦法，要做最壞的打算，如果狀況確實是最不利」、「我的經驗是，眼前怎麼做，未來就怎麼做，但也不是光這樣做就ok了，還要務實檢討我們各方面的能力。」