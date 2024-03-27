新竹市寡婦樓都更案　國防部挺高紅安續推！議員怒：陷蔡英文不義

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劉康彥在臉書說，前市長林智堅任內透過行政手段，技術性延遲寡婦樓都更案開發，正是為了不讓這樁招商舞弊、送錢才取得、嚴重犧牲市民生活環境、換取建商利益的標案一錯再錯。去年，高虹安因住豪宅、搭豪車爭議連環爆，連帶讓「寡婦樓都更案」環評初審光速通過的事情曝光，最誇張的是，審查委員本身具有濃濃的昌益背景，有嚴重利益衝突疑慮。
劉康彥說，案發後國防部不得不在去年11月表示，案經法院判決，得標的最優申請人「因不法行為影響招商公正」，已函請新竹市政府審查「撤銷最優申請人」及「解除契約」的可行性。但不過短短3個月，「不法行為影響招商公正」的理由難道不復存？國防部政治作戰局是不是要給個說法？是誰下指令讓國防部態度轉變，攜手新竹市政府隻字不提「不法」。
劉康彥說，國防部所謂預計把配回的房地規劃成公益社會住宅的說法，以及市府所謂未來都更審議中「納入增加公益空間之審查」，更是空頭支票、新瓶裝舊酒，欺騙市民的話術。寡婦樓都更案位置好、土地方正完整，總坪數近1萬坪，超過1000戶的大建案，請問要配多少給社會住宅？配多少做公益空間？
劉康彥批，國防部冠冕堂皇的說法，根本陷蔡英文於不義，既是公家土地，豈容許讓招商開始就嚴重違法舞弊、毫無正當性，昌益集團下的「理銘開發」繼續進行此案？國防部、新竹市政府聯手加速此案，不願終止契約，繼續讓違法取得的昌益集團理銘開發進行此都更案，仍掩蓋不了黑影幢幢的髒手。