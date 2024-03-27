2好友信義A13用餐！1人疑食物中毒不治　衛生局急追查

寶林茶室食安風暴擴大！累計9例通報、1死3命危　衛生局勒令停業

▲遠百信義A13知名素食餐廳寶林茶室食安疑雲擴大，衛生局前往稽查後發現3項缺失，包括碟盤疑似有蟑螂排泄物、刀具夾放於流理台、未提具員工健檢資料，已要求業者限期改善，並命業者暫停作業、停止供應餐點。（圖／北市衛生局提供）
▲遠百信義A13知名素食餐廳寶林茶室食安疑雲擴大，衛生局前往稽查後發現3項缺失，包括碟盤疑似有蟑螂排泄物、刀具夾放於流理台、未提具員工健檢資料，已要求業者限期改善，並命業者暫停作業、停止供應餐點。（圖／北市衛生局提供）

社會組／綜合報導

遠百信義A13知名素食餐廳寶林茶室食安疑雲持續擴大，自19日起陸續發生民眾用餐後身體不適，北市衛生局截至目前共9起通報，包含1死3命危。衛福部將該案列為重大食安事件，衛生局前往稽查揪出餐盤疑似有蟑螂排泄物等3項缺失，已勒令停業，台北市長蔣萬安今（27）日也勒令所有寶林茶室的分店同步停業。

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北市衛生局表示，本月19日至23日前往食用素食炒粿條人數超過40人，其中22日有10人點餐，至今已9人通報身體不適，包含6起醫院通報及3起透過1999陳情通報，其中1病逝、3命危住加護病房，另有2人未就醫。

衛生局表示，依食品安全衛生管理法第41條，立即命業者暫停作業、停止供應餐點，北市府食安官李碧慧會同衛福利食藥署、疾管署及專家共同調查。

衛生局說明，最早於24日接獲新北市衛生局2起通報，39歲A男與50歲B女3月22日中午至該餐廳用餐，食用素食炒粿條，2人當晚出現症狀，A男至新北市立聯合醫院三重院區就醫，凌晨轉往台北馬偕就醫，最終仍因急性腎衰竭不治；B女則自行至診所就醫，症狀輕微。

★北市衛生局26日再陸續接獲多起醫院4起通報，包含：

1.三軍總醫院通報，30歲C男3月21日吃素食炒粿條後噁心、嘔吐，診斷為急性肝炎，目前住在一般病房。

2.北醫通報，40歲D男3月21日吃滑蛋河粉後嘔吐、倦怠，目前使用葉克膜住加護病房。

3.新光醫院通報，66歲E男3月19日吃下素食粿條，出現腹瀉、虛弱級倦怠症狀，住院後病況急轉直下，使用葉克膜搶救住在加護病房，同事行友人無症狀。

4.馬偕醫院通報，40歲F女3月19日食用泰式炒河粉，肝衰竭陷入昏迷，目前於馬偕醫院加護病房救治，不過通報資料僅顯示「大遠百」，用餐地點是否為寶林茶室還有待確認。

此外，台北市1999也接獲3起陳情，一家五口吃了素食炒粿條後，3人出現嘔吐、無力、食慾不振、喘症狀，其中2人症狀輕微，1人到萬芳醫院就醫。

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