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勞動部助職涯華麗轉身！她從法律系畢業　成功轉職遊艇室內設計師

▲透過勞動部青艦計畫，法律系畢業的李羿慧，成功轉職遊艇室內設計師。圖為確認遊艇內裝地毯色系搭配。（圖／勞動部高分署提供）
▲透過勞動部青艦計畫，法律系畢業的李羿慧，成功轉職遊艇室內設計師。圖為確認遊艇內裝地毯色系搭配。（圖／勞動部高分署提供）

記者李琦瑋／台北報導

疫後時代，觀光及休閒產業的復甦帶動遊艇產業的蓬勃發展，青年李羿慧透過勞動部高屏澎東分署推出的「青年就業旗艦計畫」，順利搭上這波熱潮，法律系畢業的她，在鴻洋遊艇公司職場導師帶領下，成功轉職為一名遊艇室內設計師，在興趣領域綻放職涯光芒。勞動部表示，「投資青年就業方案第2期」，提供青年多元化就業服務，有興趣的青年可參閱台灣就業通網站

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勞動部高分署指出，李羿慧大學時，在長輩的建議下，攻讀法律系，但在求學與實習期間，生硬的法律條文、律師事務所高壓的工作環境和工作氛圍，讓她察覺到與自己的個性並不合適，反而嚮往空間設計這類需要美學、創意的工作，所以思考著轉換職業方向，並自己進修室內設計等相關課程。

1年多前，李羿慧得知鴻洋遊艇公司正運用勞動部的「青年就業旗艦計畫」招募和培訓青年並釋出室內設計師職缺，她嘗試應徵，意外獲得錄取。缺乏職場與實務經驗的她，原本抱著忐忑的心，進入公司後，得知公司有專業內裝設計中心，且有系統的培訓新人，讓她安心不少。

在職場導師帶領下，李羿慧從船型種類、建造流程先熟悉產業，再進而學習遊艇內部空間設計，包含預算規劃、施工製圖、材料與配件選定等，9個月的扎實訓練，讓她快速累積實務經驗。

李羿慧也因為表現優異，完成訓練後順利獲得公司留任及調薪，如今，她能夠獨當一面與客戶和現場工班進行溝通協調，客製化服務滿足客戶獨特的夢想需求。她開心的說，「沒想到自己可以跨足到一個全新的領域和工作職務，做自己有興趣的工作，讓自己充滿了熱情與活力！」

勞動部高分署長郭耿華表示，「青年就業旗艦計畫」先僱後訓的務實訓練方式，由資深指導人員的協助，使青年透過邊做邊學，快速且有系統的適應職場環境及熟悉工作內容，自112年7月1日起，訓練期間給薪達3萬4,000元，雇主可享最高5萬4,000元補助，相關資訊可洽07-8210171。另勞動部推動「投資青年就業方案第2期」，提供青年多元化就業服務，詳細內容可參閱台灣就業通網站

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