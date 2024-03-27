北市男童剴剴遭凌虐致死引社會震驚 監察院要查責任歸屬
北市1歲多男童「剴剴」去年9月經新北社會局及兒福聯盟轉介劉姓保母姊妹照顧，卻被虐身亡，引發社會震驚，其責任歸屬也引發關切。監察委員葉大華、王幼玲、張菊芳表示，針對臺北市居家托育人員涉不當凌虐1歲男童致死案，3位監委申請自動調查。
記者邱新博／台北報導
3位監委表示，新北市1歲男童剴剴，因父母無法照顧，經新北市政府社會局轉介兒童福利聯盟，媒合給臺北市劉姓合格保母進行出養前之短期照顧。然日前卻發生男童剴剴遭凌虐致死，包括:雙手指甲全被拔光，頭部有多處瘀傷，牙齒剩8顆，雙腿嚴重變形骨折，急救後仍傷重不治，後經醫院緊急通報才揭發此事，引發社會高度重視與關注。事涉社會安全網、收出養媒合機制及居家托育管理等議題，監察委員葉大華、王幼玲、張菊芳甚表關切及重視，已申請立案調查。
監委表示，本案發生之始末經過為何？究現行衛福部社安網脆弱家庭兒少媒合出養安置情形為何？台北市及新北市社會局，針對合作之收出養媒合服務機構之評鑑督導，以及居家托育人員之認證、考核及教育訓練機制為何？
監委說，衛福部及地方政府針對收出養媒合機構、居家托育人員涉不當對待兒少案件，有何監督及督導機制？又本案相關主管機關及委託機構人員於通報、訪視、處遇流程是否涉有違失？現行收出養媒合服務制度及執行有何需改進之處？均有調查釐清之必要。