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蔡沐妍護女開炮小S惹風波！陳沂強調沒雙標　批她「一舉動做錯」

▲蔡沐妍開炮小S惹出風波，好友陳沂點出她的錯誤，爆她確實玻璃心碎。（圖／蔡沐妍FB）
▲蔡沐妍開炮小S惹出風波，好友陳沂點出她的錯誤，爆她確實玻璃心碎。（圖／蔡沐妍FB）

記者薛羽彤／綜合報導

女星蔡沐妍近日帶著女兒上小S的節目《小姐不熙娣》表演大提琴，主題為「媽呀！別再逼我學才藝了」，蔡沐妍女兒一臉不情願表演完，過程中音準也有些跑掉，表演結束後小S說：「這是可以表演的嗎？很有勇氣」。一語惹怒蔡沐妍，事後她在臉書上發文開轟，卻反遭網友圍剿，好友陳沂昨（26）日開直播，點出蔡沐妍的問題「本來就不該發那篇文。」

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▲蔡沐妍女兒表演完，小S問「這是可以表演的嗎」，讓蔡沐妍不滿。（圖／YouTube）
▲蔡沐妍女兒表演完，小S問「這是可以表演的嗎」，讓蔡沐妍不滿。（圖／YouTube）
蔡沐妍護女心切，發文批評小S當下在女兒表演完後的訪問方式，讓她感到不舒服，蔡沐妍好友陳沂常對時事做出評論，是網紅圈出了名的毒舌，此次對於蔡沐妍與小S的事件，她卻異常的冷靜，遭網友砲轟雙標。陳沂昨日直接開直播談論此事，她認為整件事沒有誰對誰錯，就是立場問題，她也替蔡沐妍澄清，蔡沐妍有跟節目組強調，女兒才剛學大提琴拉得很爛，節目組表示沒關係，只是開心表演而已。

▲蔡沐妍指出寶寶確實可以依照心情「想躺就躺」，不過後續的教育、溝通必須補上。（圖／蔡沐妍臉書）
▲蔡沐妍發文開炮小S惹出風波，好友陳沂也為她發聲。（圖／蔡沐妍臉書）
陳沂表示，蔡沐妍女兒私下很活潑，單純就是因為上台緊張，所以在表演的過程中，表情顯得非常厭世，演出當然也不盡理想。表演完後，小S對蔡沐妍說：「這是可以表演的嗎？很有勇氣，但是畢竟還是有很多人在看電視，或是看網路，他們可能會一頭霧水想說這表演是什麼意思？」陳沂認為小S沒有錯，「我覺得她是為小孩好」，只是蔡沐妍理解方向不同，覺得那句話可能傷害到她的孩子，也認了好友確實因此玻璃心碎。

▲陳沂對好友蔡沐妍近日惹出的風波，開直播回應。（圖／陳沂YouTube）
▲陳沂對好友蔡沐妍近日惹出的風波，開直播回應。（圖／陳沂YouTube）
陳沂也直接點出蔡沐妍做錯的地方，「她發了那篇文，火燒到小S，這就是她的錯」，但背後的原因陳沂覺得情有可原，「可是在檯面上本就不該發那篇文，妳不需要再把妳的情緒放到檯面上」，強調自己對這件事沒有雙標。

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