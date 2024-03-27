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小菜+2顆水煎包不用百元！韓國瑜庶民午餐曝光　他讚「唯真不破」

▲國民黨立委洪孟楷分享，韓國瑜不刻意賣弄的水煎包，就是永遠與庶民站在一起的證明。（圖／翻攝自洪孟楷臉書）
▲國民黨立委洪孟楷分享，韓國瑜不刻意賣弄的水煎包，就是永遠與庶民站在一起的證明。（圖／翻攝自洪孟楷臉書）

記者林怡昕／台北報導

立法院長韓國瑜因為在中午休息時間吃水煎包，成為話題焦點，該店家甚至開始大排長龍，國民黨立委洪孟楷今（27）日也PO出一張餐桌照分享，這張照片是兩三周前的中午，他與韓國瑜用餐的畫面，大讚韓國瑜平易近人，與辦公室同仁一起圍坐用餐，「能夠跟同仁沒有架子的平起平坐，這是身段的柔軟」，更直言「不刻意賣弄的水煎包，就是永遠與庶民站在一起的證明。」

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洪孟楷說，經過這幾個禮拜紛紛擾擾，大家越看得出每一個委員都要為自己行為負責，綠委這種該質詢而人不到的巨嬰行為，沒有人會可憐，自知理虧就該翻頁；而昨天韓國瑜大方的貼出他吃水煎包的照片，是豁達也是輕鬆。「真」就是到目前為止他民調居高位、聲量也大的主要原因。

洪孟楷提到，他曾見證過韓國瑜中午時刻與辦公室同仁不分你我的平坐一張會議桌簡單用餐，「院長的真，最是難得！」洪說，記得兩三周前的某一天中午，身為黨團幹部，中午有事前往院長室欲與院長討論。剛好遇到韓在辦公室用餐，吃的就是他常吃的水煎包。一見面韓先問是否還沒用餐，之後就熱情的招呼他坐下來一起吃；令人訝異的是，所有院長辦公室同仁一起圍坐用餐，像家人一樣的輕鬆自在。韓國瑜毫無架子的跟大家一起分著幾樣小菜、兩顆水煎包，加起來一人不到百元，很難想像這是貴為五院院長之一的人的午餐。

「能夠跟同仁沒有架子的平起平坐，這是身段的柔軟；能夠不到百元的麵食餐點果腹，這是庶民的飲食」。洪孟楷說，辦公室的同仁說，「院長有在院內，就很常中午跟他們一起用餐，也因為立院事情真的很多，院長體恤大家，直接買了水煎包一起分享」。

洪孟楷說，過去兩個月，綠營無所不用其極見縫插針想要黑韓國瑜，但是聰明反被聰明誤，就近觀察其實只因為「唯真不破」，當一個人鏡頭前鏡頭後都是一樣的樣子時，當然能做好自己的角色、也不破任何的惡意攻擊。這張隨手拍下的照片，原本只是傳給太太分享，他和韓國瑜的午餐，沒想到卻成為一個紀錄，證明韓始終如一的庶民作風。


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