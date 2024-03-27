開紅盤！川普旗下社群媒體公司借殼上市　首日一度飆漲近50%

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26日開盤後約25分鐘，該公司股價一度飆漲將近50%，一路衝上73.50美元，後來回落，最後收於57.99美元，上漲16.1%，公司市值達78.5億美元。
截至12月底，當時尚未上市的川普媒體與科技集團市值約為16億美元，而當時川普持股90%，價值約為15億美元。在該公司上市後，川普持股比例降至58%，但價值增加許多，目前價值約46億美元。
川普媒體與科技集團不少投資人是散戶，而非大型法人或專業投資客，其中有些人是為了展現對川普的支持，有些則是想趁著川普熱潮賺一筆。這些小股東促使數位世界收購股價今年來翻漲逾倍，因為預期會與川普的媒體公司實現合併。
不握這些投資人可能會經歷一段坎坷的旅程。理由之一是他們押注於一間盈利前景不確定的公司，川普媒體公司仍不確定能由虧轉盈。這家公司去年前9個月營收僅340萬美元（約台幣1.08億元），卻虧損多達4900萬美元，利息支出也多達3770萬美元（約台幣12億元）。
在最近的一份監管文件中，該公司指出，新社群平台的失敗率很高，並且預計其業務將在「可預見的未來」遭受損失，這些都是投資者面臨的風險。研究公司Sameweb估計，「Truth Social」2月份大約有500萬活躍用戶。這遠低於TikTok超過20億的規模和Facebook的30億規模，但仍高於Parler等其它「另類科技」競爭對手。
該公司總部位於佛羅里達州，在最近的一份監管文件中表示，它「高度依賴川普的受歡迎程度和存在」。 川普媒體公司也承認，川普的巨大影響力存在風險。
川普的社群媒體「Truth Social」在2022年2月上線，因為在推出前一年的1月6日發生川普支持者闖入美國國會山莊事件，川普也因此被禁止使用美國主要社群平台如臉書（Facebook）和X（舊稱推特），他憤而創立了自己平台，即使之後他被恢復了使用權，但仍然堅持使用Truth Social。