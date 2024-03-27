周慧敏真的老了！近照驚見「不少白頭髮」 粉絲崩潰：我有看錯嗎
「永遠的玉女掌門人」周慧敏入行近40年，經典作品橫跨影視歌，年過半百仍活躍幕前，去年4月才完成美加巡演，與老公倪震年初迎來15週年水晶婚，她除了罕見公開夫妻倆親密合照，還透露又收到倪震的卡片，有意粉碎婚變謠言。56歲周慧敏日前在粉專上傳一張自拍照，不僅全素顏，一絲絲白髮也沒有刻意隱藏，成為優雅老去的典範。
記者楊穎軒／綜合報導
周慧敏22日分享近照，她疑似完全沒化妝，穿高領內衣和連帽上衣，在車內玩自拍，沒有脂粉遮瑕，五官與上妝後沒有差異，膚況也好得出奇，連一條皺紋都找不到，而不知是光線折射還是歲月的痕跡，一頭豐沛秀髮上可見幾絲白頭髮，周慧敏寫下：「素日（平日之意），努力鍛鍊身體日，吃過飯後待會慢慢發兩個posts（貼文）。」
圖文發布後，有粉絲難過驚呼：「光線問題還是我看錯了？女神有白髮了？」有人回應：「看到的不是白髮，但不代表沒有染頭髮。」大多數粉絲則讚嘆：「姐姐真像漫畫裡走出來的人物」、「凍齡女神又來了」、「素顏依然好正」、「非常好了」、「青春停下來了」、「自然美」、「女神永遠不老！」
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