NBA／K湯砍全場最高28分！內馬爾到場觀戰　勇士113：92痛宰熱火

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金州勇士本場比賽先前狀況不甚理想，近9場比賽吞下6敗，不但原本暫居西區第10的名次沒能夠往前提升，甚至連附加賽資格也被近況超火燙、已斬獲9連勝的休士頓火箭逐步進逼，因此本場比賽勇士有輸不得的壓力；而邁阿密熱火則是暫居東區第7，也要力拼擠進東區前6，才能不必去打附加賽，因此本場比賽對於2隊而言，都相當重要。
首節比賽開打後，雙方你來我往，比數持續互換領先，熱火以領先2分結束第一節。第二節比賽開打，雙方也都各自打出高潮，半場結束時，熱火仍然領先2分。
易籃再戰後，熱火團隊則是失去準心，陷入得分荒，勇士仍舊維持不錯手感，靠著Stephen Curry、Klay Thompson等人在外圍發火，三節比賽打完，勇士反倒握有10分領先。末節比賽熱火依然找不到進攻狀態，Curry連續得分，也率隊將分差拉開到20分以上，比賽也毫無懸念，最終勇士以21分之差大勝熱火，終止2連敗。
本場比賽勇士二當家Klay Thompson攻下全場最高28分外帶5籃板，一哥Stephen Curry貢獻17分6助攻，Jonathan Kuminga得到18分7籃板3助攻。熱火方面主戰中鋒Bam Adebayo砍下全隊最高24分加上9籃板5助攻，Terry Rozier得到15分4籃板，替補上陣的Haywood Highsmith挹注15分6籃板。
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