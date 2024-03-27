520行情預熱！政策概念股暖身 軍工、電線電纜與生技股領軍
台股今 (27) 日早盤呈現高檔震盪，雖然開高後一度翻黑，不過隨後再度翻紅，最高來到20200.06 點，接近午盤11點鐘上漲46點，來到20171.81點附近。520 總統就職倒數，520 行情暖身，讓相關概念股如軍工國防、電線電纜以及生技族群今天走揚，不過預估成交量縮到3500億。
記者陳郁柔／台北報導
台股今日中小型股守穩紅盤，櫃買股市11點鐘左右上漲1.25點或0.5%，來到249.73點，最高點來到250.36點，預估成交量為835億元。權值股漲跌不一，台積電在盤面震盪，午盤小跌1元、來到781元；聯發科上漲15元或1.33%，鴻海大漲2.82%。
520 總統就職進入倒數，帶動相關族群走揚。軍工國防族群漲勢凌厲，jpp-KY鎖住漲停、價位220.5 元，雷虎、上銀、亞航以及保勝光學漲逾半根停板，其中雷虎更是帶量站上年線。
電線電纜族群維持強勁態勢，榮星、大亞、華榮也有2-3% 的漲幅。另外，電力供應概念股同樣走強，系統電、盛達也漲超過半根停板。還有生技族群今天也紅通通，類股指數目前上漲超過2%，美時、寶齡富錦以及台耀都漲逾半根停板，保瑞上漲4.35%，神隆 、科妍、北極星藥業 - KY，以及藥華藥都有 1 至 2% 的漲幅。