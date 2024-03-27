破壞農作物好困擾！奈良鹿數量氾濫又難收容 政府擬擴大撲殺範圍
台灣民眾赴日旅遊的時候，若有前往奈良觀光，多半會到奈良公園與「奈良鹿」餵食互動。「奈良鹿」被列為日本天然紀念物，長期受到細心保護，不過近來奈良縣決定研擬擴大鹿隻的驅除撲殺範圍。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《朝日新聞》等日媒報導，奈良鹿作為日本天然紀念物，一直受到細心保護，而奈良縣提倡與鹿共生，因此將春日大社所在的奈良公園周邊指定為「保護區」，完全禁止宰殺鹿隻；距離市中心逾10公里、包括京都府縣界的區域設為「管理區」，該區域每年允許撲殺最多180隻鹿；介於「保護區」及「管理區」之間的則是「緩衝地區」，雖然也禁止撲殺，但允許活捉，被活捉的鹿隻會被收容在奈良公園的「特殊柵欄」內，由民間組織「奈良鹿愛護會」照顧。
奈良縣政府25日時表示，由於擔憂緩衝地區內的農業損害常態化，將來收容至「特殊柵欄」的鹿將增加，因此考慮將「緩衝地區」也納入驅除範圍，其中包括進行人道撲殺，將持續研究相關條件與標準。
此外，奈良縣政府也將重新探討「特殊柵欄」的收容管理方式。「奈良鹿愛護協會」目前約收容270隻鹿，不過去年有一名奈良鹿保護協會的獸醫爆料指，「特殊柵欄」中的鹿隻並沒有得到足夠的照顧和糧食，身體越來越衰弱，有虐待動物的嫌疑。
經官方調查後，雖未找到虐待動物的直接證據，但仍發現飼養環境過度擁擠，相關部門的確飼育不當，以致一年內有65隻奈良鹿死亡，因此被要求改善。
儘管改善飼養方法，但為了從根本減少圈養數量，奈良縣知事山下真就表示，「我們別無選擇，只能擴大驅除範圍」。