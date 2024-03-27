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寶林茶室食物中毒2死2命危！醫曝「5大奪命細菌」：外食最可怕

▲台北市遠東百貨知名素食店「寶林茶室」爆發大規模食物中毒，目前共計2人死亡、8人中毒、2人重症。（圖／記者張勵德攝）
▲台北市遠東百貨知名素食店「寶林茶室」爆發大規模食物中毒，目前共計2人死亡、8人中毒、2人重症。（圖／記者張勵德攝）

記者張志浩／綜合報導

台北市遠百信義A13百貨公司內的「寶林茶室」，疑爆發大規模食物中毒，目前共計2人死亡、8人中毒、2人重症，有醫師認為致命元凶可能「米酵菌酸」，但目前實際導致食物中毒的原因有待釐清，對此重症科醫師黃軒也列舉台灣造成食物中毒的常見5大細菌，提醒民眾若外食，務必要確保食物充分煮熟、確認餐廳整潔。

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以2022年為例，食藥署統計，全年共計有57件、1707人驗出細菌性食物中毒，黃軒表示，「腸炎弧菌」引起的中毒案件數最多，其次為「仙人掌桿菌」及「金黃色葡萄球菌」，此外，「營業場所」案件數最多，達48.8%，其次是學校23.1%與自宅12.9%，可見「外食是最容易食物中毒」的地方。

▲武漢肺炎來襲外食族怎辦？網曝「無奈 3 解方」。（示意圖／翻攝自 pixabay ）
▲醫師強調，「外食是最容易食物中毒」的地方，民眾務必確認餐廳整潔。（示意圖／翻攝自 pixabay ）
🟡常見食物中毒細菌

⚠️腸炎弧菌：在台灣，民眾常因食用生蠔或未經煮熟的甲殼類等海產食品，或在烹煮過程中受到腸炎弧菌污染而造成食物中毒。

⚠️沙門氏菌：台灣每年可能超過30萬例個案感染沙門氏菌，但根據官方數據，通報率低於1%。主要易受感染影響的有畜肉、禽肉、鮮蛋、乳品、魚肉煉製品等動物性食品，此外，豆餡、豆製品等蛋白質含量較高的植物性食品也有可能。

⚠️金黃色葡萄球菌：約25%人和動物的皮膚和鼻黏膜裡有金黃色葡萄球菌，它能產生導致食物中毒的毒素，常見受污染的食品包括肉製品、家禽、蛋製品、魚貝類、乳製品、盒餐、生菜沙拉及麵包店產品等。

⚠️仙人掌桿菌：仙人掌桿菌極易由灰塵及昆蟲傳播污染食品，食品中帶菌率可高達20至70%。食品被仙人掌桿菌污染後，大多沒有腐敗變質的現象，除了米飯有時稍微發黏，口味不爽口之外，大多數食品的外觀都正常。其中，未經加熱的生菜沙拉、生魚片、飲冰品等，是屬於食品中毒的高風險食物，而常作為主食之米飯等澱粉製品，更需注意容易受到仙人掌桿菌汙染風險。

⚠️肉毒桿菌：肉毒桿菌只能在沒有氧氣及低酸性的環境成長，並產生致命毒素，長健波闊肉類、豆類、蛋類，以及沒有空氣的包裝食品，包括罐頭及真空包裝食品，還有香腸或醃漬食品的底層。

黃軒提醒，想防止食物中毒出現，重要的措施包括「確保食物充分煮熟」、「避免交叉污染」、「妥善存儲食物」、「保持廚房衛生」等，尤其嬰兒、兒童、老年人、孕婦以及免疫系統較弱的人，是易受食物中毒影響的高風險族群，更需取額外的預防措施。

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