寶林茶室食物中毒2死2命危！醫曝「5大奪命細菌」：外食最可怕

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🟡常見食物中毒細菌
⚠️腸炎弧菌：在台灣，民眾常因食用生蠔或未經煮熟的甲殼類等海產食品，或在烹煮過程中受到腸炎弧菌污染而造成食物中毒。
⚠️沙門氏菌：台灣每年可能超過30萬例個案感染沙門氏菌，但根據官方數據，通報率低於1%。主要易受感染影響的有畜肉、禽肉、鮮蛋、乳品、魚肉煉製品等動物性食品，此外，豆餡、豆製品等蛋白質含量較高的植物性食品也有可能。
⚠️金黃色葡萄球菌：約25%人和動物的皮膚和鼻黏膜裡有金黃色葡萄球菌，它能產生導致食物中毒的毒素，常見受污染的食品包括肉製品、家禽、蛋製品、魚貝類、乳製品、盒餐、生菜沙拉及麵包店產品等。
⚠️仙人掌桿菌：仙人掌桿菌極易由灰塵及昆蟲傳播污染食品，食品中帶菌率可高達20至70%。食品被仙人掌桿菌污染後，大多沒有腐敗變質的現象，除了米飯有時稍微發黏，口味不爽口之外，大多數食品的外觀都正常。其中，未經加熱的生菜沙拉、生魚片、飲冰品等，是屬於食品中毒的高風險食物，而常作為主食之米飯等澱粉製品，更需注意容易受到仙人掌桿菌汙染風險。
⚠️肉毒桿菌：肉毒桿菌只能在沒有氧氣及低酸性的環境成長，並產生致命毒素，長健波闊肉類、豆類、蛋類，以及沒有空氣的包裝食品，包括罐頭及真空包裝食品，還有香腸或醃漬食品的底層。
黃軒提醒，想防止食物中毒出現，重要的措施包括「確保食物充分煮熟」、「避免交叉污染」、「妥善存儲食物」、「保持廚房衛生」等，尤其嬰兒、兒童、老年人、孕婦以及免疫系統較弱的人，是易受食物中毒影響的高風險族群，更需取額外的預防措施。
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